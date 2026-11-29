„Plníme přáníčka zhruba 350 dětí z deseti dětských domovů,“ přibližuje zakladatelka Stromu splněných přání Květoslava Pěčková. Jedná se o dětské domovy z Libereckého kraje, ale také z Mladé Boleslavi nebo Krásné Lípy.
Jak akce, která trvá už bezmála tři dekády, probíhá? „Pod stromečkem jsou kartičky, na kterých je jméno dítěte, jeho přání a věk. Lidé si vezmou kartičku, koupí dárek a donesou ho na sběrné místo,“ zmiňuje Pěčková. Letos mohou zájemci nosit dárky do CK Fischer a Exim tours v liberecké Plaze.
Děti z dětských domovů si mohou přát prakticky cokoliv v jakékoliv cenové hladině. „My to neomezujeme. Je zajímavé, že ze začátku jsme to korigovali a drahé dárky přepisovali. Ale pak jsem si řekla, že nejsem Bůh, abych zasahovala, tak tam necháváme i hodně drahé dárky. A ti lidé jim to prostě koupí,“ těší Pěčkovou.
Od krmení pro křečka po počítač
Mezi dětskými přání jsou například stavebnice, fotbalový míč, penál do školy či poukázka na oblečení. „Jedna osmiletá dívka chce pouze krmení pro křečka, nic jiného. Ale někteří starší kluci chtějí naopak počítač nebo telefon,“ vyjmenovává zakladatelka.
Akce se koná nejen v Liberci, ale i Turnově, kam část kartiček vozí Vladimíra Paráková. „Loni byl tak obrovský zájem, že mi lidé volali, jestli můžou koupit něco dalšího,“ vzpomíná Paráková.
A co když některé z dětí zůstane nevyslyšené? „Když některé kartičky zůstanou, vezmou si je firmy, které nás podporují, a dárky dětem dokoupí. Všechny děti dostanou dárek,“ dodává Pěčková, že Strom splněných přání najdou zájemci v přízemí obchodního centra u eskalátorů.