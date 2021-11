Na Staroměstské náměstí míří smrk z Jizerek, majitelům budou chybět hřiby

„Vybírali jsme z 35 stromů, což je vůbec nejvíc v historii. Tento vyhrál díky svému tvaru a bohatým větvím. Dlouho jsem se ale kvůli složitému transportu zdráhal kývnout,“ popsal na místě kácení Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, která má zajištění stromu na starosti.

Jílek tak narážel především na to, že strom stál na soukromém pozemku v těsné blízkosti několika rodinných domů, mezi kterými vede jen úzká cesta. Obří americký tahač a další těžké stroje tak v malé vesničce působily jako zjevení.

„Jsme tu už dva dny. Museli jsme narovnat jednu zatáčku, aby transport neudělal více škody než užitku. Celá akce je letos mimořádně logisticky náročná,“ podotkl Jílek.

Pokácení stromu se ujal zkušený dřevorubec a mistr republiky v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček. „Strom má 23 metrů, ale my ho budeme zkracovat na 20 metrů. Váží zhruba sedm tun, po úpravě čtyři až pět tun. Průměr pařezu je zhruba 75 centimetrů,“ popsal Vorlíček.

Strom do klání o ikonu Staroměstského náměstí přihlásili manželé Eva a Miloš Kozderkovi, kterým patří zahrada, na které strom stál. „Nikde jsem neviděla hezčí strom. Bohužel zasahuje do silnice, část kořenů je v místech, kde dřív stála sklárna, a část pod silnicí. Když fouká vítr, tak hrozí, že by mohl spadnout,“ objasnila Eva Kozderková.

Přesto jí majestátní dřevina bude chybět. „Loni pod ním bylo dvacet pravých hřibů, o ty teď přijdeme,“ upozornila se smíchem. Sama přiložila ruku k dílu, aby při kácení a převozu stromu dopadlo vše dobře. A to tím, že přesadila některé rostliny, které se nacházely v místech, kudy najížděla těžká technika.

Kácení přihlížel i Miloš Kozderka. „Bydlím tady 66 let a pamatuji si, když byl ještě malinký. Vysadila ho asi příroda, je to nálet. Nijak zvlášť jsme se o něj nestarali, takže za svůj pravidelný tvar vděčí jen a pouze přírodě,“ zmínil.

Podle pražského radního Jana Chabra pouť stromu na Staroměstském náměstí neskončí. „Po odzdobení poputují větve do zoologické zahrady. Kmen zamíří do střední odborné školy, kde z něj studenti vyrobí nábytek. Ten bude následně sloužit v pražských domovech seniorů a domovech mládeže,“ shrnul Chabr.

Během neděle dělníci naloží strom na tahač a přepraví ho na okraj Prahy. Na Staroměstské náměstí poputuje během noci z pondělí na úterý. „Musí se kvůli němu vyparkovat celá Pařížská ulice,“ dodal Tomáš Jílek. Slavnostní rozsvícení je naplánováno na sobotu 27. listopadu, kdy začínají vánoční trhy.