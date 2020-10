Auta srážejí zvěř nejčastěji u Bílého Kostela, kvůli epidemii střetů ubylo

V celém Libereckém kraji se v uvedeném období srazilo se zvěří 453 aut. Oproti minulému roku je to pokles o téměř padesát případů, který je stejně jako v celé zemi způsobený koronavirovými omezeními.

„V jedenáctém týdnu roku prudce poklesla intenzita dopravy, a to především na silnicích I. tříd a dálnicích. Následně se intenzita zvyšovala, a to až do 25. týdne, kdy se vrátila na úroveň z předchozích let,“ řekl Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Zvěř nově přebíhá silnice po celý den

Pokles dopravy se projevil i na menší úmrtnosti zvěře na silnicích. „Snížení počtu srážek se zvěří je naprosto jednoznačně dáno nižší intenzitou dopravy danou opatřeními proti nemoci covid-19,“ potvrdil Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty.

Nejnebezpečnější místo v Česku, kde dochází ke střetům aut a zvěře, je silnice u Bílého Kostela nad Nisou.

I přes menší počet srážek aut s divokou zvěří je těchto nehod na silnicích stále dost. Ve sledovaném období ovlivnil chování zvěře velký nárůst počtu návštěvníků krajiny: lidé častěji chodili do přírody, a to i proto, že nejeli na zahraniční dovolenou. To vedlo k tomu, že se zvěř začala chovat jinak.



„Zvěř je velmi silně rušena a svoji aktivitu přesunuje více do nočních hodin. Zároveň ale před turisty uniká i přes silnice a kvůli tomu dochází ke srážkám během celého dne, tedy mimo tradiční hodiny po západu a před východem slunce,“ doplnil Fischer.

Největší škodu nadělá divočák

Výše škod závisí na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejčastěji pak pod koly aut končí srnčí zvěř, a to zhruba v osmdesáti procentech případů.

Řidiči v Libereckém kraji si musejí dávat na střet se zvěří větší pozor než jinde. S ohledem na délku silniční sítě došlo totiž v kraji k většímu počtu těchto nehod než ve zbytku republiky.



Kraj tak eviduje jednu srážku se zvěří každého 5,3 kilometru, zatímco průměr Česka je jedna srážka na každého 6,2 kilometru.