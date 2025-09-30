Bránil hranice před Němci, pak uslyšel hluk. Strážce zemřel po střelbě z pole

Premium

Fotogalerie 7

U pomníku Rudolfa Zárybnického v Hrádku nad Nisou lidé uctili ty, kteří bránili hranice Československa. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Autor:
  17:00
Z kukuřičného pole na okraji Hrádku nad Nisou se ozvalo několik výstřelů a mladý člen Stráže obrany státu Rudolf Zárybnický padl k zemi. 16. září 1938 ho napadli němečtí povstalci. O den později zemřel v liberecké nemocnici.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Příhraniční Hrádek nad Nisou se nachází v oblasti, kde po staletí převládalo německé obyvatelstvo. V roce 1925 tam založili českou školu, Čechů tam přitom žilo asi jen 15 procent, zbytek byli Němci.

„Když vzniklo Československo, tak ne všichni Němci z toho byli nadšení. Ve 30. letech se začala situace vyhrocovat a tím spíš poté, co začal hrát velkou roli Konrad Henlein a Adolf Hitler,“ přiblížil předválečnou situaci Vít Štrupl, učitel z tamní Základní školy T. G. Masaryka.

Nasadil tu svůj život, nebál se riskovat a stálo mu za to střežit hranici.

Vít Štruplučitel

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz

Premium

Kapela Kryštof odehrála v Liberci poslední koncert před ohlášenou pauzou. Nechyběly konfety, lahve rumu nebo více či méně úsměvné momenty. Frontman Richard Krajčo slíbil, že se kapela vrátí v roce...

Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu

Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na Facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie

Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan)...

Bránil hranice před Němci, pak uslyšel hluk. Strážce zemřel po střelbě z pole

Premium

Z kukuřičného pole na okraji Hrádku nad Nisou se ozvalo několik výstřelů a mladý člen Stráže obrany státu Rudolf Zárybnický padl k zemi. 16. září 1938 ho napadli němečtí povstalci. O den později...

30. září 2025

V korupční kauze kolem dopravce BusLine soud schválil dohody o vině a trestu

V kauze kolem dopravní firmy BusLine soud v Liberci schválil dohody o vině a trestu u pěti obviněných. Peněžité tresty za korupci či legalizaci výnosů z trestné činnosti soud uložil třem lidem a...

30. září 2025  14:34

Bezdomovci chtěli být ve formě, v bývalé kotelně si zbudovali posilovnu s benchem

Cihly místo činek, pneumatiky jako závaží. Strážníky v České Lípě zaskočili bezdomovci, kteří si v jedné z bývalých kotelen postavili improvizovanou posilovnu. Z odpadu si dokonce vyrobili bench...

30. září 2025  11:36

Po zranění měl zákaz řízení, musel cvičit oči. Kolář: Znovu jsem se učil mít rád fotbal

Premium

Až večer uvidí červenobílé dresy uprostřed magického San Sira, vzpomínky ožijí. Jak právě v Miláně prožil velký debut v Lize mistrů v horečkách a pod prášky. Jak s fotbalovou Slavií proti Interu do...

30. září 2025

Sparťan tlačí, slávista se veze. Výprava mířící na derby večeří už před polednem

Premium

Skupina nadšenců míří na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista...

29. září 2025  18:18

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.

29. září 2025  12:52

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  18:09

OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie

Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan)...

28. září 2025  15:27

Hovorný „dědek“ Mikula o svém gólu: Petrášek mě odhodil, tak jsem tam zůstal

Když dá liberecký obránce Jan Mikula gól, mluví se o tom hodně dlouho. V kariéře totiž jen vzácně vstřelil v sezoně víc než jeden. Tuto normu splnil třiatřicetiletý borec, s téměř deseti lety nejdéle...

28. září 2025  9:14

Advantage Consulting, s.r.o.
PROGRAMÁTOR PLC - UNIKÁTNÍ STROJE (65 - 75.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Liberecký kraj
nabízený plat: 65 000 - 75 000 Kč

Dalších 33 109 volných pozic

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Terapeutické učebny i unikátní hřiště. Internát v Liberci se proměnil na školu

Z bývalého internátu pro mládež v liberecké Zeyerově ulici je škola. Od září sem docházejí děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně poruch chování.

27. září 2025  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.