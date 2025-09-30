Bránil hranice před Němci, pak uslyšel hluk. Strážce zemřel po střelbě z pole

Příhraniční Hrádek nad Nisou se nachází v oblasti, kde po staletí převládalo německé obyvatelstvo. V roce 1925 tam založili českou školu, Čechů tam přitom žilo asi jen 15 procent, zbytek byli Němci.
„Když vzniklo Československo, tak ne všichni Němci z toho byli nadšení. Ve 30. letech se začala situace vyhrocovat a tím spíš poté, co začal hrát velkou roli Konrad Henlein a Adolf Hitler,“ přiblížil předválečnou situaci Vít Štrupl, učitel z tamní Základní školy T. G. Masaryka.
Nasadil tu svůj život, nebál se riskovat a stálo mu za to střežit hranici.