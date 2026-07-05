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Pes, hmyz a bázlivá manželka. Dva výstřely rozpoutaly policejní manévry

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  13:37
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Střelba a následné policejní manévry vyděsily v neděli 28. června některé obyvatele Zahrádek na Českolipsku i jejich okolí. Starosta David Šmat nyní uklidnil veřejnost a objasnil sérii bizarních událostí.

„Mnozí z vás vnímali minulou neděli a pondělní ráno velké policejní manévry v naší obci – vrtulník, drony, policejní auta,“ připomněl po týdnu starosta Zahrádek David Šmat s tím, že se následně mezi místními rozšířil pochopitelný strach a nejistota.

„Na pána ze sousední obce vyběhl stafordšírský teriér našeho občana. Pes je sice hodný a hravý, ale to cizí člověk nemohl vědět. Když se pes zastavil zhruba dva metry od něj, pán dostal strach a svou legálně drženou zbraní vystřelil – zcela v souladu se zákonem – vedle sebe do země,“ popsal Šmat události posledního červnového víkendu.

Psa se podle něj podařilo odehnat zpět k majiteli a střelec po incidentu Zahrádky hned opustil.

„Ne kvůli tomu, že by utíkal před policií. Shodou nešťastných náhod mu do oka vletěl hmyz a musel odjet na oční ambulanci do Liberce,“ přiblížil Šmat. „O tom, že ho v obci hledají desítky policistů, vůbec netušil. Jakmile se to dozvěděl, přihlásil se na policii sám,“ dodal.

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Tím však pozdvižení neskončilo. Množící se kusé informace způsobily v jedné z domácností obavu o bezpečnost. „Soused měl zrovna odjet pryč a jeho manželka se bála. Tak jí ukazoval, jak se natáhne plynová pistole. A ta vystřelila,“ konstatuje Šmat. Místní tak mohli slyšet další výstřel.

„Dnes už máme kompletní informace a chci vás uklidnit. V obci je bezpečno, nikomu se nic nestalo a celý případ je vyřešený,“ upokojil sousedy 5. července na facebooku starosta, na nějž se dosud lidé obraceli, zdali jim v Zahrádkách nehrozí nějaké nebezpečí. Šmat současně věří, že podobná shoda náhod obec už nepotká.

„Události uvedeného dne, které odstartovaly náš zásah v Zahrádkách, jsme zadokumentovali a spisový materiál postoupili k vyhodnocení do správního řízení,“ okomentovala mluvčí policie Ivana Baláková.

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