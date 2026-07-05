„Mnozí z vás vnímali minulou neděli a pondělní ráno velké policejní manévry v naší obci – vrtulník, drony, policejní auta,“ připomněl po týdnu starosta Zahrádek David Šmat s tím, že se následně mezi místními rozšířil pochopitelný strach a nejistota.
„Na pána ze sousední obce vyběhl stafordšírský teriér našeho občana. Pes je sice hodný a hravý, ale to cizí člověk nemohl vědět. Když se pes zastavil zhruba dva metry od něj, pán dostal strach a svou legálně drženou zbraní vystřelil – zcela v souladu se zákonem – vedle sebe do země,“ popsal Šmat události posledního červnového víkendu.
Psa se podle něj podařilo odehnat zpět k majiteli a střelec po incidentu Zahrádky hned opustil.
„Ne kvůli tomu, že by utíkal před policií. Shodou nešťastných náhod mu do oka vletěl hmyz a musel odjet na oční ambulanci do Liberce,“ přiblížil Šmat. „O tom, že ho v obci hledají desítky policistů, vůbec netušil. Jakmile se to dozvěděl, přihlásil se na policii sám,“ dodal.
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Tím však pozdvižení neskončilo. Množící se kusé informace způsobily v jedné z domácností obavu o bezpečnost. „Soused měl zrovna odjet pryč a jeho manželka se bála. Tak jí ukazoval, jak se natáhne plynová pistole. A ta vystřelila,“ konstatuje Šmat. Místní tak mohli slyšet další výstřel.
„Dnes už máme kompletní informace a chci vás uklidnit. V obci je bezpečno, nikomu se nic nestalo a celý případ je vyřešený,“ upokojil sousedy 5. července na facebooku starosta, na nějž se dosud lidé obraceli, zdali jim v Zahrádkách nehrozí nějaké nebezpečí. Šmat současně věří, že podobná shoda náhod obec už nepotká.
„Události uvedeného dne, které odstartovaly náš zásah v Zahrádkách, jsme zadokumentovali a spisový materiál postoupili k vyhodnocení do správního řízení,“ okomentovala mluvčí policie Ivana Baláková.