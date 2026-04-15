Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel

  10:15
Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského října. O život tam přišel muž a žena. Podezřelý senior skončil s těžkými zraněními v nemocnici.
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. (16. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Místo činu den po dvojnásobné vraždě ve Vrchlického ulici ve Smržovce. (17....
„Kriminalisté případ odložili vzhledem k tomu, že jednaosmdesátiletý muž, který měl být v souvislosti s ním trestně stíhán, zemřel. S ohledem na rodinu zemřelých obětí tohoto zvlášť závažného zločinu nebudeme již poskytovat více informací,“ objasnila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Senior po několika dnech v nemocnici podlehl zraněním, která si při střelbě způsobil. K činu použil nelegálně drženou zbraň. Na místě policisté našli mrtvého muže a ženu. „Útočník se s oběťmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti,“ konstatovala tenkrát Sochorová.

Na lince 158 obdržela policie oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce 16. října krátce před 14. hodinou. Policie na místo okamžitě vyslala všechny dostupné hlídky a dorazily také posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Muže podezřelého ze střelby z místa činu záchranáři letecky transportovali do Krajské nemocnice v Liberci. Poté policie ujistila veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí. Policisté hlídkovali i u nedaleké školy.

„Asi mu prdlo v hlavě“

V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Senior pečoval podle svého bratra o vážně nemocnou ženu. Jezdil za ní do nemocnice i do hospicu, na několik dní ji měl také u sebe doma ve Smržovce.

Mezitím ji údajně příbuzní připravili o majetek. Podle bratra se podezřelý asi mstil. O tom, že by vlastnil zbraň, neměl tušení.

„Oni (příbuzní ženy) jí vybrali byt, to přitom ještě žila. Všechno vzali. Auto, kolo i nějaké hadry. Takže mu asi z toho prdlo v hlavě a zavolal je, aby sem přišli, že jim ještě něco dá. A tím to vyvedl. On byl jinak normální,“ přemýšlel tenkrát bratr podezřelého.

16. října 2025

Incident se stal u rodinného domu, několik stovek metrů od školy. Jeden ze sousedů krátce po incidentu popsal střelce jako tichého samotáře.

Ke střelbě se vloni na sociální síti X vyjádřil i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Hrůzný čin ve Smržovce. Myslím na oběti a pozůstalé. Děkuji složkám IZS za profesionální zásah,“ uvedl.

Do té doby se poslední dvojnásobná vražda v Libereckém kraji stala v roce 2020, kdy na Semilsku Karel Šťovíček uškrtil dvě ženy. Nebylo to ale najednou.

Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v Rovensku pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. U soudu dostal muž doživotí.

