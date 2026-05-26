Střední školy mají stovky volných míst, o uchazečích rozhodnou v červnu

Autor:
  10:03
Na čtyřletých oborech středních škol zbylo po prvním kole přijímaček 688 volných míst, informoval Liberecký kraj. Nejvíce přijatých uchazečů eviduje jako již tradičně na středních odborných školách a středních odborných učilištích s výučním listem.
ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Školy, které mají stále volné kapacity, postupně vyhlašují další kolo přijímacího řízení. „Druhé kolo je stále šance najít školu a obor, který dětem bude sedět,“ míní radní pro rezort školství Libereckého kraje Jitka Skalická.

Deváťáky, kterých vlivem demografického vývoje meziročně ubývá, velmi lákala také gymnázia a lycea. Čtrnáct neobsazených míst zůstává na gymnáziích, 26 na lyceích. Střední odborné školy hlásí 199 míst, na SOU s maturitou mají šedesát volných židlí a SOU s výučním listem 389.

Kraj dlouhodobě sleduje kapacity škol, ale i proměňující se zájem o jednotlivé obory nebo potřeby regionu. „Chceme, aby měli mladí lidé v kraji co nejširší možnosti a aby si mohli vybrat cestu, která jim bude dávat smysl. Zároveň je důležité připomínat, že neúspěch v prvním kole neznamená konec možnosti studovat vysněný nebo blízký obor,“ dodává radní Skalická.

Přihlášky do druhého kola uchazeči podávali do 25. května. Na výsledky si počkají do 23. června.

Střední školy mají stovky volných míst, o uchazečích rozhodnou v červnu

