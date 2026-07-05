„V roce 2019 jsme nechali zpracovat tři studentské návrhy, abychom vůbec věděli, jaká je reakce lidí,“ podotkl zastupitel a bývalý místostarosta Radim Koutník.
Tehdy obec navázala spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Návrhy obec představila místním v roce 2021. Na základě podnětů zastupitelů i postřehů veřejnosti pak obec pokračovala v podrobnějším zpracování takzvaných pre-studií.
Multifunkční centrum i ordinace pro lékaře
„Ty dnes konečně po šesti letech realizujeme,“ popsal Koutník. Studie se zaměřují nejen na uspořádání náměstí, ale také na dopravu v jeho okolí, pohyb pěších i celkový vzhled veřejného prostoru.
„V obci chybí sál, chybí místo k setkávání,“ dodal Koutník s tím, že obec chce komunitní a multifunkční centrum, které bude nejen na kulturní akce, ale i pro další aktivity místních.
Starosta Lukáš Beneš upřesnil, že by neměla chybět ani ordinace pro lékaře a zázemí pro obecní úřad. O konečné podobě centra ještě tamní zastupitelé nerozhodli.
Po veřejné prezentaci návrhy posoudí kromě místních a zastupitelů i architektonická komise, ta má doporučit vítěznou variantu. Podle vedení obce by samotná výstavba mohla začít v následujících pěti letech. Projekt je rozdělený na dvě etapy.
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„Můžeme začít náměstím a ta finančně i časově náročnější část, tedy obecní dům, může běžet vedle toho a doběhnout třeba až o dva až tři roky později,“ nastínil starosta.
„Samozřejmě toto bude za nás asi nabídka dalšímu plénu zastupitelstva, aby náš návrh převzali a pokračovali v něm dál,“ uzavřel.