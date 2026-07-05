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Ve Stráži nad Nisou chtějí přestavět centrum. Vybírají ze tří návrhů

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  8:06aktualizováno  9:06
Po veřejné prezentaci návrhy posoudí kromě místních a zastupitelů i...

Po veřejné prezentaci návrhy posoudí kromě místních a zastupitelů i architektonická komise, ta má doporučit vítěznou variantu. | foto: RIP stavební projekty

Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího...
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího...
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího...
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího...
9 fotografií
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího obecního domu a podoby centra. O jeho konečné podobě rozhodují zastupitelé, chtějí vybrat jednu ze tří architektonických studií.

„V roce 2019 jsme nechali zpracovat tři studentské návrhy, abychom vůbec věděli, jaká je reakce lidí,“ podotkl zastupitel a bývalý místostarosta Radim Koutník.

Tehdy obec navázala spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Návrhy obec představila místním v roce 2021. Na základě podnětů zastupitelů i postřehů veřejnosti pak obec pokračovala v podrobnějším zpracování takzvaných pre-studií.

Multifunkční centrum i ordinace pro lékaře

„Ty dnes konečně po šesti letech realizujeme,“ popsal Koutník. Studie se zaměřují nejen na uspořádání náměstí, ale také na dopravu v jeho okolí, pohyb pěších i celkový vzhled veřejného prostoru.

„V obci chybí sál, chybí místo k setkávání,“ dodal Koutník s tím, že obec chce komunitní a multifunkční centrum, které bude nejen na kulturní akce, ale i pro další aktivity místních.

Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího obecního domu a podoby centra.
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího obecního domu a podoby centra.
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího obecního domu a podoby centra.
Vedení obce Stráž nad Nisou nechalo zpracovat podrobnější studie budoucího obecního domu a podoby centra.
9 fotografií

Starosta Lukáš Beneš upřesnil, že by neměla chybět ani ordinace pro lékaře a zázemí pro obecní úřad. O konečné podobě centra ještě tamní zastupitelé nerozhodli.

Po veřejné prezentaci návrhy posoudí kromě místních a zastupitelů i architektonická komise, ta má doporučit vítěznou variantu. Podle vedení obce by samotná výstavba mohla začít v následujících pěti letech. Projekt je rozdělený na dvě etapy.

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„Můžeme začít náměstím a ta finančně i časově náročnější část, tedy obecní dům, může běžet vedle toho a doběhnout třeba až o dva až tři roky později,“ nastínil starosta.

„Samozřejmě toto bude za nás asi nabídka dalšímu plénu zastupitelstva, aby náš návrh převzali a pokračovali v něm dál,“ uzavřel.

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