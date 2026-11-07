Projekt Steve and Maggie má na hlavním YouTube kanále více než sedm milionů odběratelů a jeho obsah nasbíral už přes 10 miliard zhlédnutí. Za značkou stojí Marek Kadlec, Jiří Šoltys a Steve Watts, kteří založili společnost Wattsenglish. Nově mohou lidé Steva a Maggie zhlédnout na Netflixu ve Velké Británii a Irsku.
„Netflix není příběh o úspěchu přes noc. Je to výsledek dvaceti let práce a tisíců hodin strávených hledáním způsobu, jak dětem ukázat, že angličtina může být zábava,“ uvedl Marek Kadlec, ředitel a spoluzakladatel Wattsenglish.
Vůbec jsme netušili, že jednou budeme vytvářet obsah pro miliony dětí po celém světě.