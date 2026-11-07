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Z liberecké školky až na Netflix. Steve a Maggie pobláznili miliony dětí

Eliška Klimšová
  15:00aktualizováno  15:10
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Halloween v podání Steva a Maggie | foto: Parliamo

Projekt, který začínal před dvaceti lety jako pomůcka pro výuku angličtiny, se dostal na Netflix. Z videí se Stevem a Maggie z Liberce se učí angličtinu miliony dětí napříč světem. Jeho zakladatelé se tak posunuli od výukových videí k profesionálně vyráběnému seriálu.

Projekt Steve and Maggie má na hlavním YouTube kanále více než sedm milionů odběratelů a jeho obsah nasbíral už přes 10 miliard zhlédnutí. Za značkou stojí Marek Kadlec, Jiří Šoltys a Steve Watts, kteří založili společnost Wattsenglish. Nově mohou lidé Steva a Maggie zhlédnout na Netflixu ve Velké Británii a Irsku.

„Netflix není příběh o úspěchu přes noc. Je to výsledek dvaceti let práce a tisíců hodin strávených hledáním způsobu, jak dětem ukázat, že angličtina může být zábava,“ uvedl Marek Kadlec, ředitel a spoluzakladatel Wattsenglish.

Vůbec jsme netušili, že jednou budeme vytvářet obsah pro miliony dětí po celém světě.

Marek Kadlecředitel a spoluzakladatel Wattsenglish

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