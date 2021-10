Místo nemocnice vznikne sídliště, Liberec a Jablonec propojí nová čtvrť

Bude to asi největší soukromá investice v Liberci. Náklady na výstavbu nového sídliště v lokalitě Kunratická odhaduje investor, společnost Syner Group, na tři miliardy korun. S ohledem na současné ceny stavebních materiálů ale není vyloučené, že se cena vyšplhá ještě výš.

Z dostupných vizualizací zatím není příliš patrné, jak přesně bude nová obytná čtvrť se zhruba 650 byty vypadat. Převažovat by ale měly nižší, třípodlažní domy s výhledem na Jizerské hory a Ještědský hřeben. Pouze v centrální části se počítá se sedmipatrovými objekty. Byty by měly být různých velikostí od 1+KK až po 5+KK. Parkovacích míst by mělo být zhruba dvakrát tolik co bytů, ukryté mají být převážně v podzemí domů.



„Tvůrci projektu se inspirovali u soudobých čtvrtí například v Hamburku nebo v Berlíně. Projekt navazuje na koncepci zahradních měst, takže si od toho slibuji velmi kvalitní architekturu. V Liberci se naposledy takto stavělo v případě Lidových sadů, a to už je hodně vzdálená minulost,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Stovky nových bytů vítá i jeho náměstek Jiří Šolc. „Touto výstavbou se ještě víc přiblížíme k propojení aglomerací Liberce a Jablonce, které se samo nabízí. Bytů je ve městě nedostatek a tady jich vzniknou stovky a ještě na krásném místě,“ řekl Šolc.

Nová čtvrť navíc vyřeší letitý problém, co s opuštěnou plochou podél výpadovky na Jablonec. V roce 1996 se tam začaly hloubit základy pro diagnosticko-terapeutické centrum, které mělo spadat pod libereckou nemocnici. Jenže stát projekt odmítl platit, a tak za sídlištěm Kunratická zůstala jen velká díra a část železobetonového skeletu.

Ani následný záměr, že by obří díru nahradilo zázemí pro krajskou záchrannou službu, nakonec nevyšel. Jámu pak nechal v roce 2014 zasypat podnikatel Jaromír Johan, který tam chtěl vystavět rodinné vilky se zahradami.

Nakonec ale nabyté pozemky prodal Syneru, který teď vlastní všechny potřebné plochy pro svůj záměr nové liberecké čtvrtě. Firma totiž získala loni výhodně i parcely, které na Kunratické patřily městu. Liberec je se Synerem směnil za pozemky u Papírového náměstí v centru města, které do té doby patřily Syneru.

V plánu je školka i domov důchodců

Na přípravě nového místa k bydlení radnice se Synerem město úzce spolupracuje. Do podoby nové čtvrti tak zasahuje i Kancelář architektury města, která chce pohlídat především kvalitní veřejný prostor.

„S developerem jsme také vyjednali, že bude investovat i do občanské vybavenosti. Počítá se tam tedy s mateřskou školou pro 84 dětí a domovem pro seniory s kapacitou 120 míst. V plánu je i náměstíčko, různé obchody v parterech, hospůdky, hřiště, chodníky od nového sídliště k současné zástavbě a díky přemostění Harcovského potoka vznikne i lesní cesta až k Pivovaru Vendelín,“ sdělil náměstek Šolc.

Hlavní příjezdová silnice povede přes nové rameno na kruhovém objezdu na Kunratické. Její výstavba se odhaduje na 26 milionů. Město chce teď hledat partnera, který by Syneru pomohl snížit náklady.

„Je tam ještě jeden volný pozemek, který je v územním plánu veden jako smíšená plocha. Mohou tam být byty, drobné provozovny, veřejná správa. Pokud by se našel vhodný zájemce, mohl by se finančně podílet na vybudování nového sjezdu z kruháče, protože tu silnici bude také potřebovat,“ objasňuje Šolc.

Pokud půjde vše hladce, chce Syner začít stavět příští rok. Celá čtvrť by pak měla být hotová kolem roku 2030.