Stavbou roku v kraji je opravený Liebiegův palác, bodovaly i pivní lázně

To se letos uskutečnilo v kulturním centru Střelnice v Turnově a porota i veřejnost mohly vybírat nejen z celkem dvaadvaceti dokončených staveb, ale i z dvanácti studentských projektů.

Liebiegův palác si kromě hlavní ceny večera odnesl i cenu v kategorii rekonstrukce. „Nečekali jsme, že si odneseme dvě ceny. Tušili jsme, že dostaneme tu za rekonstrukci. Moc nás to ale těší,“ řekla krátce po vyhlášení výsledků náměstkyně primátora Liberce pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Palác se po dlouholeté náročné rekonstrukci otevřel pro veřejnost tuto sobotu, sloužit má jako komunitní centrum. „Ta budova je natolik nádherná, že si to opravdu zaslouží. Bylo to velké úsilí, spousta nervů a energie, kterou do toho vložili všichni, co se na tom podíleli. Myslím si, že celá rekonstrukce ctí i historii a tradici toho místa, že se tam nestalo nic razantního, u čeho by si někdo řekl tak to je teda pecka, nějakou přístavbou nebo něčím podobným,“ dodala Prachařová.

O stavbu roku se v Libereckém kraji soutěžilo podevatenácté, od roku 2019 nese soutěž jméno autora hotelu a vysílače Ještěd, architekta Karla Hubáčka.

Opravená huť i nové lázně

Silné zastoupení letos měly rekonstrukce, porotce zaujaly zejména tři, které se dostaly do užší nominace – Pivní lázně Svijany, Huť Marie a právě Palác Liebieg.

Soutěží se zároveň v různých kategoriích – kromě už zmíněné hlavní ceny a kategorie rekonstrukce pak porota vyhlašuje i kategorie novostaveb a veřejného prostoru, dále pak oceňuje studentské projekty, vyhlašuje osobnost a uděluje čestná uznání.

U jednotlivých staveb porota hodnotí nejen architektonické řešení staveb, ale i jejich urbanistické začlenění, případně sociální aspekty, které daná stavba má. Veřejnost se do soutěže může tradičně zapojit také, a to hlasováním ve dvou kategoriích – cena veřejnosti a cena veřejnosti junior.