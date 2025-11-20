VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Autor:
  15:39
Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh zachytila kamera nainstalovaná na budově krajského úřadu. Na dvouminutový záznam se nyní můžete podívat.

„Tak šel čas se stavbou krajské náplavky. 431 dní ve 2 minutách,“ okomentoval Liberecký kraj časosběrné video ze stavby náplavky.

Video zachycuje, jak bagry postupně vykously do koryta řeky náplavku nebo jak dělníci postavili betonové schody. Okolí náplavky pak z velké části pokrylo celkem 1800 tun liberecké žuly. Ubyla parkovací místa, která vystřídaly plochy se zelení nebo hřiště.

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)
Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.
V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)
V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)
V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)
13 fotografií

Projekt studia re:architekti navazuje na původní záměr architekta Zdeňka Plesníka, autora projektu budovy a okolí současného sídla kraje z konce 60. let minulého století. Vznikl tak i přímý vstup do krajského úřadu přes nově vybudovanou lávku, jejíž výstavba je také na videu dobře vidět. Součástí náplavky je dále fontána nebo kiosek s občerstvením.

„Okolí krajského úřadu, které sloužilo v minulosti hlavně jen jako parkoviště, jsme přeměnili na místo pro relaxaci a setkávání. Věřím, že bude sloužit nejenom návštěvníkům budovy Libereckého kraje, ale také obyvatelům Liberce a turistům,“ dmul se při pondělním slavnostním otevření pýchou hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nedaleko stánku s občerstvením nově stojí i sousoší autorky Magdaleny Jetelové, které znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání - Útěk - Návrat. „Všechny staré věci začínají útěkem z ráje. Ty nohy jsou dynamické, v pohybu, proto Útěk. A třetí slovo značí, že lidé, kteří odešli do emigrace, se vracejí,“ vysvětlila Jetelová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nešťastná náhoda. Otec vnáší jasno do případu popáleného dítěte ve školce

Oliver utrpěl popáleniny druhého stupně.

Nešťastná náhoda stála za popálením tři a půl roku starého Olivera z Jablonce nad Nisou, tvrdí jeho otec, který se rozhodl vnést do případu světlo. Na jeho syna se na konci října vylila ve školce...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo...

Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z...

Dominantu Českého ráje má skrýt les. Přijdeme o lákadlo, zlobí se kritici

Premium
Kaplička je viditelná z daleka.

Ještě před pár lety se kaple svaté Anny na vrchu Vyskeř v okrese Semily ztrácela mezi stromy. Po odlesnění se stala jednou z dominant Českého ráje. Teď však vyvstává možnost, že se les na kopec...

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Oprava po čtvrt století. Sluneční hodiny v Liberci už zase ukazují čas

Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět...

Sluneční hodiny v libereckých Ruprechticích dlouho postrádaly svůj ukazatel, který byl zničený kolem roku 2000. Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny opět kompletní.

20. listopadu 2025  10:04

Imunita není cíl, říká Půta. Na kraji může skončit, i když se do Senátu nedostane

Premium
Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Velké pozdvižení vyvolalo úterní oznámení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, že bude za rok kandidovat do Senátu. Volby budou na podzim, tedy v polovině jeho aktuálního volebního období....

19. listopadu 2025  13:42

Osudné předjíždění. Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem

Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem. (18. listopadu 2025)

K tragické dopravní nehodě vyjížděli v úterý odpoledne záchranáři na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku. Střetlo se tam osobní auto s nákladním vozem, řidič prvního...

19. listopadu 2025  10:18

Hejtman Půta bude kandidovat do Senátu. Když vyhraje, odejde z vedení kraje

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že v roce 2026 bude kandidovat do Senátu. Rozhodl o tom sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pokud uspěje, vzdá se postu hejtmana.

18. listopadu 2025  20:32

Řidič byl pozitivní na kokain, u spolujezdce našli policisté drogu v ponožce

Policisté našli v autě balíček s kokainem.

Přes osm gramů kokainu našli policisté v autě, které namátkově kontrolovali v Doksech na Českolipsku. Řidič měl pozitivní výsledek testu na omamné látky. Balíček s drogou, která byla zabalená v...

18. listopadu 2025  15:24

Na liberecké škole visí mluvicí klobouk, připomíná autora dětských knížek

Magický klobouk na liberecké ZŠ 5. května

Magický klobouk, který před Základní školou 5. května přitahuje pozornost kolemjdoucích, propojuje svět literatury. Jeho autorem je vizuální umělec Richard Loskot a vznikl z iniciativy Spolku Němců v...

18. listopadu 2025  12:29

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

17. listopadu 2025  17:48

Policie odvolala pátrání po muži z Jablonce, skončil v péči lékařů

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po třicetiletém muži z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry byl nalezen živý. Nyní je v péči lékařů.

14. listopadu 2025,  aktualizováno  16. 11. 14:38

Florbalová raketa z Ještědu míří na světový šampionát. Chceme medaili, říká Klubalová

Karolína Klubalová v dresu české reprezentace

Před dvěma lety byla její nominace na mistrovství světa šokem. Florbalové supernaději Karolíně Klubalové z FBC Liberec bylo totiž pouhých šestnáct. Teď už však není její účast na domácím prosincovém...

16. listopadu 2025  8:56

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Méně aut, návrat k historii. Škroupovo náměstí v České Lípě čeká proměna

Na českolipském Škroupově náměstí vznikne klidová zóna s minimem aut rozdělená...

Do výrazné přestavby Škroupova náměstí se ještě letos pustí Česká Lípa. Město se dohodlo s firmou, která bude mít práce na starosti. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Metrostav DIZ s cenou 55,6...

16. listopadu 2025  8:14

Nešťastná náhoda. Otec vnáší jasno do případu popáleného dítěte ve školce

Oliver utrpěl popáleniny druhého stupně.

Nešťastná náhoda stála za popálením tři a půl roku starého Olivera z Jablonce nad Nisou, tvrdí jeho otec, který se rozhodl vnést do případu světlo. Na jeho syna se na konci října vylila ve školce...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.