Budova dětské psychiatrie v Liberci již dlouhodobě neodpovídala potřebám pacientů. Podmínky už dokonce podle primářky dětské psychiatrie v Liberci Šárky Konečné nemohly být horší.

„Neodpovídalo to stavebně, prostorově, hygienicky a ani kapacitně. Vlastně téměř v ničem a naše péče byla dost provizorní. Po rekonstrukci se navýší kapacita z 25 lůžek na 42 lůžek,“ předeslala Konečná. V nových prostorách budou mít pacienti také více soukromí. Všechny pokoje budou maximálně třílůžkové a směřované do zahrady místo na ulici.

„Nová budova by měla být místem, kde se dětem i jejich rodinám dostane péče v žádoucí kvalitě a rozsahu. Kvalitní prostředí má zásadní vliv na průběh léčby i vnímání poskytované péče,“ doplnila primářka.

Dětská psychiatrie sídlí na Králově Háji od roku 1993 a od plánu na přestavbu uplynulo šest let. Rekonstrukci ve středu symbolicky zahájilo poklepání kladívkem na základní kámen, kterého se kromě zástupců psychiatrie nebo hejtmana Libereckého kraje Martina Půty zúčastnila také první dáma Eva Pavlová.

„Všichni víme, že duševní zdraví dětí a dospívajících je jedním z nejzásadnějších celospolečenských témat dneška a myslím si, že pandemie covidu tuto situaci ještě více prohloubila. Mimo jiné nárůstem úzkostí, depresí či sebepoškozování dětí. Negativní dopad na psychiku dětí mají i sociální sítě. Pokud dokážeme dětem omezit přístup k automatům nebo alkoholu, které způsobují závislosti, myslím si, že není problém zakázat i sociální sítě,“ řekla Pavlová.

Oboru dětské psychiatrie schází především peníze, které chybí už několik desítek let. „To, co se nezvládlo za posledních třicet čtyřicet let, je potřeba dohnat. A jde o desítky miliard korun, které je potřeba správně využít. V době covidu přišel obrovský nárůst závažných případů do těžce zdevastovaného oboru. A ten stav trvá. Bez aktivní podpory státu tady nevybudujeme nový, lepší obor,“ podotkl předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomáš Havelka, podle kterého bude nová budova v Liberci vlajkovou lodí dětské psychiatrie.

„Na jednu stranu je to dobře, na druhou je smutné, že musíme hledat vlajkové lodě v menších regionálních zařízeních. Měla by to být lavina v celé České republice, a ne jen jednotlivosti,“ vyzval Havelka.

20. února 2025

Pacienti dětské a adolescentní psychiatrie v Liberci se kvůli rekonstrukci dočasně přesunuli do Krajské nemocnice v Husově ulici. „Teď máme jen 13 lůžek, což v dnešní době znamená obrovský stoh pořadníků, které nejsme vůbec schopni odbavit. Teď odbavíme jen sanitky a nejakutnější případy a myslím, že na některé žádosti vůbec nikdy neodpovíme. Čekací doba je nepřijatelná,“ postěžovala si primářka Konečná.

Rekonstrukce budovy vyjde na bezmála 190 milionů korun a měla by trvat dva roky. Počet dětí, které potřebují odbornou pomoc, přibývá. Libereckou dětskou psychiatrií prošlo například v roce 2017 zhruba dva tisíce pacientů. V roce 2024 jich bylo čtyřikrát více.