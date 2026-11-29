Společnost Syner poprvé v Česku využila takzvaný CREE systém. Konstrukce domu kombinuje dřevo a beton. Její jednotlivé části vznikají předem ve výrobních závodech, odkud se hotové díly převážejí na staveniště. Tam je stavbaři postupně skládají dohromady.
„Od úrovně stropu podzemního parkingu až po střechu jsme se dostali za skoro čtyři týdny. Teď stejným způsobem montujeme druhý dům a získané zkušenosti okamžitě využíváme dál,“ podotkl Lukáš Urban, člen představenstva skupiny Syner.
Podle něj může být taková rychlost výstavby jednou z odpovědí na současnou potřebu nových bytů.
„Systém lze využít nejen pro soukromé rezidenční projekty, ale také pro dostupné a komunální bydlení, a to jak ve velkých městech, tak v menších obcích, které potřebují nové byty připravit rychle a efektivně,“ přiblížil.
Nejde pouze o rychlost. Tím, že se části vyrábějí mimo staveniště, je na místě podle Urbana méně hluku, prachu i dopravní zátěže.
Panely s fasádou i okny
Na stavbu poprvé v historii tohoto hybridního systému namontovali stavbaři svislé panely už s hotovou vnější fasádou. Nechyběla v nich osázená okna, venkovní žaluzie a parapety.
„Když na stavbu přijede panel s osazeným oknem, žaluzií, parapetem a už také s hotovou částí fasády, bavíme se o úplně jiné úrovni prefabrikace, než na jakou jsme u běžného bytového domu zvyklí,“ popsal Lukáš Galert, který má ve společnosti na starosti hybridní výstavbu. Zároveň dodal, že díky hotové fasádě odpadá dělníkům například nutnost postavit lešení.
Do konce roku plánuje společnost zahájit výstavbu třetího domu, čtvrtý by měl přijít na řadu v lednu 2027. Tato dvojice domů bude mít podle mluvčí projektu Dany Mojžíšové oproti prvním dvěma objektům odlišný tvar, dispozice i řešení fasády. Mají tak ukázat, že systém není určený pouze pro jeden typ budovy.
Celý koupelnový modul
Druhá dvojice domů bude mít hotové modulární koupelny. Na staveniště by měl přijet celý koupelnový modul, včetně podlahy, obkladů a sanitárního vybavení. Dělníci ho na místě poté usadí do připravené konstrukce domu a instalatéři ho napojí na potřebné rozvody.
„Nepřivezeme na stavbu paletu obkladů, vanu, umyvadlo a další materiál, ze kterého koupelnu několik lidí postupně skládá. Přivezeme již hotovou místnost, a to včetně ručníků a županů na háčcích. Je to ukázka toho, kam se může stavebnictví díky kvalitní přípravě a prefabrikaci posunout,“ řekl ředitel skupiny Syner Radek Kotrč.
Na stavbě najdou uplatnění také desky PackWall české výroby, které vznikají z recyklovaných nápojových kartonů. „Nejde o pohledový materiál. Desky jsou součástí konstrukčních vrstev a nabízejí alternativu k běžně používaným deskovým materiálům. Zapadají tak do snahy využívat při výstavbě materiály, které nacházejí nové uplatnění i pro již jednou použité suroviny,“ vysvětlila mluvčí projektu Mojžíšová.
Podle ní druhá etapa Nové Kunratické zahrnuje celkem čtyři domy vyráběné systémem CREE. „První je konstrukčně dokončen, druhý nyní finišuje. Montáž třetího objektu má začít ještě do konce roku 2026, čtvrtého až v lednu. Pokud práce půjdou podle současného harmonogramu a umožní to klimatické podmínky, všechny čtyři budou stát do konce ledna 2027,“ dodala.
Bydlení pro více než 1300 lidí
Pro firmu nejde pouze o ověření technologie na jediném domě. „První objekt nám ukázal, že to, co jsme doposud připravovali na papíře, funguje i v reálných podmínkách české stavby. Teď potřebujeme zkušenost zopakovat na dalších domech, pokaždé trochu jiných,“ objasnil Urban.
Celá čtvrť Nová Kunratická vzniká postupně v osmi etapách a v budoucnu má nabídnout bydlení pro více než 1 300 lidí. Třetí etapa se vzhledem k navrženým dispozicím domů bude stavět běžným způsobem. U čtvrté etapy však plánuje developer znovu využití systému CREE.
„Nechceme, aby hybridní výstavba znamenala jeden typ domu. Ve světě systém našel uplatnění také u kanceláří, hotelů či studentských kolejí. Právě další objekty ukazují, že se mohou měnit dispozice, fasády i architektura, zatímco princip rychlé a přesné prefabrikované výstavby zůstává,“ uzavřel Urban.