OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc
Zubařskými frézkami tvoří do skořápek ornamenty, na zámku kvůli dílům nevětrají
Kraslici si každý rok vyrobí téměř každý člověk v republice, málokdo to ale dělá jako Zuzana Königová z Turnova. S pomocí speciálních nástrojů vyřezává do vaječných skořápek ornamenty. Na sbírku...
OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova
Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...
Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun
V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....
Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají
Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na...
Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti
Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...
Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje
Fotbalisté Jablonce si na domácí půdě ve 29. ligovém kole poradili s ostravským Baníkem 4:1 a průběžně se posunuli na třetí místo tabulky. Za Severočechy se postupně prosadili Hollý, Okeke, Singhateh...
Nehoda u Dubé na Českolipsku. Motocyklistka nepřežila srážku s autem
Po srážce s osobním autem zemřela v sobotu odpoledne motocyklistka u města Dubá na Českolipsku. Záchranáři se ji snažili několik desítek minut resuscitovat. Pacientka však vážným zraněním podlehla.
Muzeum ve Frýdlantu láká na truhly, skrývaly historické listiny
Po restaurování se do Městského muzea Frýdlant vracejí významné sbírkové předměty. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní cechovní truhly i historický nábytek, které připomínají řemeslnou minulost...
Liberecké volejbalistky v Praze rozhodly a zahrají si finále proti Šelmám
Liberecké volejbalistky postoupily do finále extraligy a vyzvou brněnské Šelmy. Dukla porazila v Praze Lvice 3:1, stejným poměrem vyhrála sérii. Šelmy budou usilovat o domácí double a v ligové...
Karlovarsko uspělo i v Liberci a je jedinou výhru od finále volejbalové extraligy
Volejbalisté Karlovarska po prvenství v základní části plní roli favorita i v play off a jediná výhra je dělí od postupu do finále. Liberec po úterní domácí výhře 3:1 porazili v jeho hale 3:0 a sérii...
Lidé zakopávali o zábradlí na liberecké náplavce, kraj ho odstranil
O nízké zábradlí podél chodníku na nové náplavce u krajského úřadu v Liberci zakopávali lidé. Na nebezpečí upozornili na sociálních sítích. Po stížnostech ho kraj nechal odstranit.
Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno
Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...
Vandal posekal v Liberci několik mladých lip, použil patrně mačetu nebo sekeru
Neznámý vandal poškodil devět mladých líp v Mozartově a Zborovské ulici v Liberci. Stromy na několika místech nařezal. Pravděpodobně použil mačetu, sekeru nebo nůž.
