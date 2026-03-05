Proč se neodvolali? Starosta se diví postupu památkářů v kauze Walderode

Matěj Klimša
  11:41
Dědička rodu Des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová získala zpět mobiliář zámku Hrubý Rohozec. Kromě toho jí soud už v minulém roce vydal jeden z žádaných pozemků v Turnově. S vydáním město nesouhlasí a čeká na odvolací soud. Starostu Turnova Tomáše Hockeho překvapilo, že stejným způsobem teď nepostupuje Národní památkový ústav (NPÚ).
Tomáš Hocke je starostou Turnova už od roku 2013. Je také za SLK zastupitelem...

Tomáš Hocke je starostou Turnova už od roku 2013. Je také za SLK zastupitelem Libereckého kraje. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)
Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)
Johanna Kammerlanderová u Ústavního soudu v Brně (26. září 2024)
Johanna Kammerlanderová u Ústavního soudu v Brně (26. září 2024)
„Některé kroky společně koordinujeme, ale že se NPÚ nebude odvolávat, pro mě bylo novinkou,“ popsal Hocke s tím, že má v plánu sejít se s ředitelem územní památkové správy na Sychrově Milošem Kadlecem. „Zajímá mě zdůvodnění, proč nehájí státní zájem tak, jak by ho hájit měli. Neznám ale celé pozadí.“

Podle právního zástupce rodu Romana Heyduka zůstanou sbírky na zámku na základě dohody o zápůjčce. „Zatím vše svědčí o tom, že nakonec (Kammerlanderová) získá i zámek, otázka je kdy. Vzhledem k tomu, že do zámku bylo hodně investováno Českou republikou, tak velmi vážně uvažuje, že ho republice věnuje,“ objasnil právník Heyduk. O podobné dohodě ale Turnov dosud nejednal.

Podle starosty je potřeba bránit zájmy Turnova. „Ten majetek je náš, zatím nevidíme žádnou jinou cestu. Předseda soudu zatím vydává, aniž by alespoň naznačil, že vydávat chce. A my se k tomu nemohli vyjádřit, tento přístup se nám nelíbí,“ vysvětlil Hocke a dodal, že jednou z největších problematik sporu je identifikace majetku.

Majetek v hodnotě miliard

Karel Des Fours Walderode přišel o svůj majetek a československé občanství po druhé světové válce. Stalo se tak na základě dekretů tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. Šlechtic byl totiž Němec, který měl nacistickou minulost. Soudy ale v roce 1947 rozhodly, že se proti Československu neprovinil a občanství mu vrátily.

Semilský soudce Michal Polák z tohoto téměř devadesát let starého verdiktu v rozhodování vychází. „Tehdejší orgány měly všechny potřebné informace, aby mohly řádně rozhodnout a soud nemá důvod, aby se od tohoto rozhodnutí odchýlil,“ zdůvodnil proč majetek rodu vrací.

Šlechtic sice o občanství znovu přišel po komunistickém převratu, ale v roce 1992 mu bylo opět vráceno. Od té doby se kauzou, která se týká majetku rodu, soudy zabývají. Celkově se jedná o majetek v hodnotě miliard.

Turnovský pozemek v restituční kauze Walderode patří vdově, rozhodl soud

Starosta Hocke kritizuje, že v žalobě není přesně vyjmenované, které konkrétní pozemky chce dědička Kammerlanderová získat zpět. „Je tam sděleno, že chce vrátit majetek, který byl konfiskován. Uvidíme, jak k tomu celý soudní systém přistoupí. Teď čekáme,“ uvedl Hocke. Dědička rodu se naopak odvolala kvůli pozemkům, které vydané nebyly.

Vstoupit do diskuse

Proč se neodvolali? Starosta se diví postupu památkářů v kauze Walderode

Tomáš Hocke je starostou Turnova už od roku 2013. Je také za SLK zastupitelem...

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
