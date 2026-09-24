Srna spadla do požární nádrže, záchrannou akci hasičů hlasitě komentovala

Srna se dostala do potíží ve středu večer. Nádrž, do které spadla, byla zhruba dva a půl metru hluboká. Voda dosahovala zvířeti sotva po břicho.
„Vyplašené zvíře by se ale ven bez pomoci nedostalo. Zasahující hasiči se k němu dostali pomocí nastavovacích žebříků, bezpečně a šetrně, tedy v náručí, sudokopytnici vynesli ven,“ uvedli na Facebooku hasiči.
Zvíře bylo za několik minut na svobodě, přestože svoji záchranu hlasitě komentovalo a příliš nespolupracovalo. „Srnka se rozběhla zpět do volné přírody,“ dodali hasiči.