Lyžařka po střetu na sjezdovce zemřela. Dcera prosí o pomoc s hledáním svědků

  10:26
Na sjezdovce v Harrachově zemřela v pátek žena po srážce s jiným lyžařem. S hledáním svědků nehody se snaží pomoct i příbuzní ženy, podle nichž policisté aktuálně žádné nemají. Výzvu zveřejnili na sociálních sítích.

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka středního věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. | foto: PČR

„Naši mámu, výbornou a zkušenou lyžařku, srazil ve střední části červené sjezdovky II, asi 50 metrů nad konečnou zastávkou menšího vleku, muž. Na místě zemřela,“ píše jedna z dcer Terezie, která prosí o pomoc.

„Nechce se nám věřit, že v tak krásný den na plné sjezdovce nikdo nic neviděl. Proto zkoušíme sílu sociálních sítí. Stáli jste ve frontě u vleku? Jeli jste kolem? Byli jste na lanovce? Máte video nebo fotografii z té doby?“ ptá se Terezie s tím, že každá informace může být důležitá.

Muž podle ní z místa nehody neujel, probíhajícímu policejnímu vyšetřování by však svědci pomohli.

Případní svědci nehody se mohou obracet na linku 158. Terezie dodala, že mohou na sociálních sítích kontaktovat i ji.

V této zimní sezoně jde o první takovou událost. Případ šetří semilští kriminalisté s policisty z Harrachova, kvůli určení příčiny smrti už proběhla soudní pitva. „Přinesla nové informace, ale víc k tomu zatím nebudeme sdělovat,“ řekla na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Kolem 13. hodiny se na sjezdovce v Harrachově srazili dva lyžaři, muž a žena. Lyžařka seniorského věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu,“ uvedli policisté v pátek na síti X.

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

Na sjezdovce zasahovali záchranáři ve spolupráci s horskou službou. „Byly tam jak pozemní posádky, tak letecká záchranná služba,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Několik desítek minut ženu resuscitovali. „Bohužel neúspěšně, náš lékař konstatoval smrt,“ sdělil. Druhý účastník srážky je podle něj bez zranění.

Podle starosty Harrachova Tomáše Vašíčka se lyžaři srazili na červené sjezdovce, v místě nazývaném Hank. Jde o prudší část sjezdovky.

„Zrovna ta červená sjezdovka do centra je poměrně široká, možná jedna z nejširších. A přehledná,“ poznamenal Vašíček s tím, že s podobnou událostí nemá dosud zkušenosti a jsou zde výjimečné.

Nehod na sjezdovkách je letos více

Podle náčelníka horské služby René Mašína obecně letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo.

„Přibývá srážek lyžařů a také případů, kdy lyžař narazí do pevné překážky, většinou to odnesou nohy, kolena nebo ruce,“ řekl Mašín. Smrtí letos podle něj do pátku žádná taková nehoda neskončila.

Smrtelnou nehodu lyžaře vyšetřovala policie naposledy loni v březnu ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku, kde zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.

Vážné zranění utrpěl před měsícem mladý lyžař na sjezdovce na Pomezních Boudách. Letecká záchranná služba dítě přepravila na urgentní příjem do hradecké fakultní nemocnice. Podle trutnovské policie tehdy svědci vyvrátili, že by ke zranění došlo cizím zaviněním.

