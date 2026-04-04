Nehoda se stala krátce před desátou hodinou večer. Řidič Škody Fabia jel ve směru od Obory na Mladou Boleslav, přičemž v místech za odbočkou k Bezdězu ze zatím nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím náklaďákem.
„I přes veškerou snahu záchranářů zraněním na místě bohužel podlehl. Řidič nákladního vozidla vyvázl z nehody bez zranění. Policisté podrobili řidiče nákladního vozidla orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Silnice byla z důvodu vyšetřování nehody více než tři hodiny zcela uzavřená. Provoz byl znovu obnoven krátce před půl třetí hodinou ranní.
„Příčina a okolnosti nehody budou předmětem dalšího šetření, které si převezme Služba kriminální policie a vyšetřování,“ doplnila mluvčí.
