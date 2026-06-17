„Je možné, že vandaly někdo při jejich řádění zahlédl a nebo pozná jejich ‚rukopis‘. Můžete-li k jejich dopadení přispět svými informacemi, kontaktujte prosím linku 158,“ vyzvala krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podle vyšetřovatelů vandalové poničili přírodu v Hruboskalském skalním městě přibližně mezi středou 10. a pátkem 12. června. Modrou barvou posprejovali pískovcové schody u Josefova pramenu včetně zídky.
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Následně se našly i pomalované skalní bloky v části skalního města zvané Markův kout, které leží zhruba tři a půl kilometru od pramenu.
„V druhém případě došlo k posprejování dvou skalních bloků, čímž došlo k poškození předmětu ochrany CHKO, byla tak naplněna skutková podstata přestupku. Za tento přestupek lze pachateli uložit pokutu do výše 20 tisíc korun,“ přiblížili správci CHKO Český ráj na Facebooku.
Nápis na skalách odkazuje na japonský kreslený seriál, takzvané anime. „V případě dopadení čekají pachatele dost nepříjemné důsledky za takovou hloupou frajeřinu. Šetrné odstranění barvy z pískovcové zídky i skal je v řešení,“ dodali správci CHKO.
Podle mluvčí Balákové se ale odstraňování pravděpodobně neobejde bez nepříznivých následků na přírodě. „Policisté obvodního oddělení v Turnově ve věci provádějí úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci formou sprejerství,“ popsala Baláková.
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Kromě toho vandalové ještě posprejovali most přes říčku Libuňku poblíž naučné stezky v Sedmihorkách. Jako první si díla vandala u pramenu všimli zaměstnanci nedalekého Autocampu Sedmihorky ve čtvrtek a na své facebookové stránce sdíleli fotky poničeného místa.
„Hledáme případné svědky, kteří by pomohli dopadnout ty, co mají toto na svědomí! Za sdílení předem moc děkujeme! A díky, že vám není lhostejné, co se přírodě ze strany člověka děje,“ uvedli zástupci kempu a ve čtvrtek 11. června kolem půl páté odpoledne dodali, že na pramenné stezce se dílo vandala či vandalů objevilo během posledních pár hodin.
Posprejované skály leží u Mašova, zhruba tři a půl kilometru od Josefova pramene.
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