Dílo vandala objevili zaměstnanci nedalekého Autocampu Sedmihorky ve čtvrtek, kdy také sdíleli fotky poničeného místa na své facebookové stránce.
„Hledáme případné svědky, kteří by pomohli dopadnout ty, co mají toto na svědomí! Za sdílení předem moc děkujeme! A díky, že vám není lhostejné, co se přírodě ze strany člověka děje,“ uvedli zástupci kempu.
Vandal poničil několik kamenů, které lemují schodiště k pramenu. Další malůvka je na kameni, který je součástí zídky.
„Na pramenné stezce se dílo vandala či vandalů objevilo během posledních pár hodin,“ přiblížili zástupci kempu ve čtvrtek kolem půl páté odpoledne.
O řádění vandala se už zajímá Správa CHKO Český ráj. „Oznámili jsme to na policii. Zatím jsem na místě nebyla, ale vypadá to, že je to především na schodech a zídce. Jestli došlo k poškození předmětu ochrany, zatím nevím. Ale se sprejery jsem se v Českém ráji zatím nesetkala. Většinou se jedná o rytí do skal, ale sprejování jsem ještě neviděla,“ řekla vedoucí oddělení Radka Tomášková.
Podle ní je místo snadno dostupné. „Leží kousek od silnice i železnice a je součástí naučené stezky podél pramínků v Sedmihorkách.“
Policie potvrdila, že se případem zabývá. „Oznámení o případu jsme přijali ve čtvrtek. Nyní provádíme šetření,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.
Veřejné odsouzení
Řádění vandala odsoudila drtivá většina diskutujících. „Parchanti, jinak se to nedá komentovat. Kéž by je chytli a pořádně jim nandali,“ domnívá se Vladimíra K. „Prostě tupá znuděná omladina, ničeho si neváží, hodně smutné,“ má jasno Petr V. „Jak já vždycky říkám, ať takovým čů*ák mezi očima naroste, aby bylo vidět na první pohled, co jsou zač,“ nebere si servítky Petra H.
Jiní diskutující berou spravedlnost do vlastních rukou a nabízejí peníze za dopadení pachatele. „Založte konto ‚vandal‘, rád přispěju. Věřím, že za peníze někdo rád dotyčné zmíní,“ doufá Ivo K.
Josefův pramen získal svou současnou podobu v 19. století. Jeho okolí zdobí tesané pískovcové bloky. Voda vytéká z trubky pod pískovcovým kamenem, který připomíná hřbitovní náhrobek.
Na soklu je kartuše s akantovými listy. Dnes již špatně rozpoznatelný reliéf představoval svatého Josefa, jehož jméno pramen nese.
Na pramen dohlíží dřevěná socha starého muže, který v ruce drží hůl. Řádění vandalů přesto nezabránila.
Pramen se nachází ve skalním městě Hrubá Skála.
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