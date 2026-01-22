V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

Autor:
  16:08
Sportovní hala v Turnově dosloužila a chystá se její přestavba za 218 milionů korun. Po rekonstrukci nabídne moderní zázemí všem příchozím. Práce by měly odstartovat nejpozději na začátku února.
Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití. | foto: vizualizace Turnov

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
Aktuální podoba sportovní haly
5 fotografií

„Vybrali jsme generálního dodavatele a těsně před Vánoci uzavřeli smlouvu,“ upřesnil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Opravená sportovní hala nabídne moderní zázemí s velkou hrací plochou třeba pro florbal, házenou, basketbal a řadu dalších kolektivních sportů. Hřiště půjde rozdělit na tři menší sportoviště zástěnami.

Součástí bude i tribuna pro fanoušky a přibude velké zázemí pro sportovce s navýšeným počtem šaten, díky kterým hala pokryje potřeby při pořádání sportovních turnajů. „Je to stavba za 218 milionů korun. V provozu bychom ji chtěli mít v září roku 2027,“ předeslal starosta Hocke.

Boulder i občerstvení

Nově by tam měl místo lezeckého centra vyrůst také boulder. „Ten umožňuje nižší lezení bez lan. Jedná se o moderní, univerzálnější způsob lezení, který v současné době nabývá stále větší popularity,“ objasnila mluvčí Turnova Marcela Jandová.

Zároveň by se do haly měly vrátit i stávající oddíly a sportoviště, jakými jsou třeba fitness centrum nebo taneční sál. „K tomu všemu by mělo přibýt ještě rozsáhlejší občerstvení. Zázemí bude sloužit nejen veřejnosti, ale především v dopoledních hodinách školním dětem,“ popsal starosta.

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.
5 fotografií

V lokalitě, kde stojí hala, se nacházejí základní a střední škola a velká městská čtvrť. „Je tam velké množství lidí, kteří nám pomohou sportovní halu využít od brzkých ranních hodin až do večera,“ slibuje si starosta Tomáš Hocke s tím, že město se chce pokusit sehnat na výstavbu haly i dotaci od Národní sportovní agentury. „Uvidíme, jestli nám třeba nepřispěje také Liberecký kraj,“ doplnil.

Sportovci budou po dobu rozsáhlé rekonstrukce pobývat v provizorních prostorech. Posilovnu lidé najdou v bývalé poště na turnovském vlakovém nádraží a třeba judisté budou trénovat v zázemí atletů. „Pracujeme s tím tak, abychom zachovali běžný chod všech oddílů a škol i v průběhu rekonstrukce,“ potvrdil starosta.

Turnov vyhlíží modernizaci sportovní haly, cvičit se v ní bude od rána do večera

Město zároveň připravilo i provizorní montovanou halu, za kterou zaplatilo zhruba tři a půl milionu korun. Po dokončení přestavby chtějí zastupitelé provizorní halu prodat. Další sportovci budou moci využít sokolovnu v Mašově nebo třeba školní tělocvičny.

Přestavba přinese také změnu v dopravním režimu v okolí modernizované haly. „Dojde k propojení ulic Alešova a Brigádnická v režimu zóny 30 se zpomalovacími prvky, rozšířením parkování na 50 parkovacích stání, výhledově pak na 75 stání, vše doplněné zelení,“ nastínil starosta Hocke.

27. prosince 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Policie (ilustrační foto)

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil také, že ho posílá její maminka. Dívka odmítla nastoupit a situaci oznámila. Případem se nyní zabývá...

V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Sportovní hala v Turnově dosloužila a chystá se její přestavba za 218 milionů korun. Po rekonstrukci nabídne moderní zázemí všem příchozím. Práce by měly odstartovat nejpozději na začátku února.

22. ledna 2026  16:08

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

22. ledna 2026  11:17

VIDEO: Uprchlý klokan skákal po silnici, z protijedoucích aut si nedělal hlavu

Klokan Kevin uprchl z malé zoo v Bohaticích.

Ke klokanovi, který poskakoval po silnici, vyjížděli minulý týden policisté z České Lípy. Zvíře uprchlo z malé zoologické zahrady v Bohaticích. Policisté klokana nakonec odchytli a vrátili majiteli.

21. ledna 2026  15:05

VIDEO: Absolutní nirvána! Polární záře zaskočila i zkušeného pozorovatele

Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)

Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků....

21. ledna 2026  11:48

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze

Od začátku loňského listopadu se v Jablonci technické služby potýkaly s celkem...

Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně na období 2025/2026 vyhrazeno 24 milionů. Další peníze plánuje přidat.

20. ledna 2026  16:42

Havel a Liberec opět spolu. Knihovna získala unikátní sbírku děl

Knihovnička Václava Havla v Liberci

Knihovničku Václava Havla zpřístupní jako první veřejná instituce Krajská knihovna v Liberci. Projekt, který dosud fungoval hlavně na gymnáziích a v zahraničí, se tak vůbec poprvé dostane mezi běžné...

20. ledna 2026  12:36

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

19. ledna 2026  20:36

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

19. ledna 2026  19:14

Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku...

Jde o unikátní doklad renesančního stavitelství v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se pustí do přestavby takzvaného Červeného domu. Nová expozice pak připomene jeho...

19. ledna 2026  13:40

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.