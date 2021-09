Sportovištím chybí po covidu peníze, zvyšují vstupné a propouští lidi

Sportovci se po katastrofálním období jen pomalu vrací do areálů, provozovatelé v Libereckém kraji doufají, že jim podzim alespoň částečně pokryje dosavadní ztráty. Před vstupem musí návštěvníci stále prokazovat svou bezinfekčnost. Ne každý je ale ochotný nařízení dodržovat.

„Výjimečně se stane, že návštěvník u sebe nemá žádný doklad a odmítá i samotest. V několika případech jsme bohužel byli také svědky vulgárního chování vůči personálu pokladny,“ uvedl jednatel Sportovního centra Jilemnice Jaroslav Hornig. Většina příchozích se ale prokáže splněním některé z ONT (Očkování – prodělaná Nemoc – Test) podmínek bez problémů.

Naopak v České Lípě nejsou sportovci příliš ochotní bezinfekčnost dokládat. Jaroslav Češka, ředitel příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, popsal, jakým komplikacím čelí například v bazénu. „Lidé jsou přesvědčeni, že nemáme právo kontrolovat podmínky, které pro vstup předepisuje ministerstvo zdravotnictví. Snažíme se jim to vysvětlit, ale není to lehké.“

Opatření spolu s obezřetností návštěvníků jsou podle něj důvody, proč u nich nesportuje tolik lidí jako dřív. Příjmy za vstupné od veřejnosti klesly bazénu na padesát procent. Bazén přitom přináší společnosti nejvíce peněz. Situaci zčásti zachraňují sportovní kluby, které sportoviště využívají.

„Troufám si říct, že to zvládneme bez rozpočtových změn, i když jsme museli několikrát upravit čerpání rozpočtu. Investice a opravy rozložíme do několika let,“ konstatoval Češka.

Vysoké ztráty se nevyhnuly ani horolezeckému centru Šutr v Liberci. Lezci sem přichází hlavně na podzim a na jaře, letos ale museli stěnu od listopadu do května zavřít. „Přišli jsme o statisíce,“ odhadl Samuel Maštálko, správce lezecké stěny. V létě ztrátu nedohnali, protože jakmile je venku sucho, dávají horolezci přednost skalám. Na podzim se k nim zase pomalu vrací.

„Kdybych měl srovnat návštěvnost v posledních týdnech s tím, co bylo před lety ještě normální, je to už podobné. Uvidíme v hlavní sezoně,“ dodal Maštálko. Výpadky v příjmech centrum částečně pokrylo z rezerv nebo z půjček. Bude muset ale zvýšit vstupné. „Věříme, že až se vrátí normální sezona, všechno se zase srovná,“ uzavřel Maštálko optimisticky.

Tragická sezona v Turnově

Oproti tomu ve sportovním areálu Maškova zahrada v Turnově byla podle vedoucího Tomáše Špinky letošní sezona přímo tragická. „Atletický a fotbalový stadion, plavecký bazén, veřejné koupaliště a zimní stadion zaznamenaly nejvyšší propady návštěvnosti,“ oznámil Špinka. Zimní stadion byl například zavřený od 12. října a provoz se na něm rozjel až na konci prázdnin.

Špinka doufal, že situaci zachrání letní koupaliště, covidové restrikce ale udělaly své. A v srpnu, kdy se pravidla uvolnila, bylo deštivé počasí. Celková návštěvnost koupaliště byla nejnižší od otevření v roce 2016. Tenkrát se přišlo vykoupat za sezonu 56 tisíc lidí, letos 24 tisíc. S příchodem září se situace na ostatních sportovištích zlepšila.

„Máme plně obsazené hodiny ve výukovém bazénu, zimní stadion a další vnitřní prostory jedou na plné obrátky,“ uvedl Špinka. Přesto je oproti plánovaným tržbám společnost ve ztrátě přes 1,5 milionu korun. „Září bude rozhodující, jestli požádáme zřizovatele o dodatečnou finanční výpomoc,“ řekl Špinka. Během pandemie se naopak zvýšila poptávka po venkovních sportovištích. V Turnově se plnil skatepark a nový pumptrack, kde museli počty návštěvníků dokonce regulovat.

Ztráta pět milionů

Ani v areálu Obří sud Javorník si na letní návštěvnost nemohli stěžovat. „Zima utrpěla hodně, protože se nelyžovalo, přišli jsme asi o pět milionů. Ale léto bylo dobré,“ sdělil provozní ředitel Obřího sudu Václav Samek. Venkovní atrakce přilákaly víc rodičů s dětmi než před rokem.

„Obecně si myslím, že trpí veškerý organizovaný sport. Lidé raději volí osvědčené vycházky do přírody nebo turistiku, kde šetří peníze a kde je nikdo neomezuje,“ připojil Štěpán Janžura z Wake sportu v České Lípě, který se musí letos vyrovnat s více než 150tisícovými ztrátami. Vodních sportů využívá o 20 až 30 procent sportovců méně. Zato návštěvnost pláží a venkovního areálu byla podle něj srovnatelná s loňským rokem.

Také v Jilemnici v první polovině roku místní raději sportovali venku. „Sportovní halu nemůžu hodnotit, do 17. srpna zde fungovalo očkovací centrum. Ale v bazénu a sauně sledujeme za posledního čtvrt roku pokles přibližně 20 procent,“ doplnil Jaroslav Hornig. Výdaje omezili jen na nejnutnější a věří, že následující měsíce dosavadní ztráty alespoň částečně vykompenzují.

Jan Ullmann ze společnosti Sport Jablonec nad Nisou poukázal na to, že sportoviště zřizovaná městy nebo státem jsou na tom hůř než ta soukromá. Po návštěvnících tam prý často nepožadují žádné dokumenty. „My si nedovolíme nařízení nedodržet. A když si mají lidé vybrat, jestli jít k nám, kde se musí testovat, nebo k někomu, kde po nich nic nechtějí, je jasné, kam půjdou,“ nastínil Ullmann. Přestože začala sezona sportovních oddílů, je podle něj pořád citelné, že veřejnost zůstává opatrná.

„Osobně nepředpokládám, že se vrátí všechno do stavu jako před pandemií. Nanejvýš se dostaneme tak na 85 procent příjmů. Pandemie změnila vzorce chování a bude trvat ještě dlouho, než se nám podaří rozpohybovat sportování. Zejména to rekreační,“ poznamenal jednatel libereckého Sport Parku Lukáš Přinda. Sport Park vykazoval loni sedmimilionovou ztrátu a Přinda očekává, že letos to bude podobné. Říká, že všechno se ukáže teprve na podzim.