Sportoviště drtí extrémní ceny energií, oddíly navyšují členské příspěvky

Rostoucí inflace společně s energetickou krizí dopadla na provoz sportovních hal. Ty se nyní potýkají ve srovnání s loňskou zimou s velkým nárůstem cen.

„Aktuální situace s energiemi nás ovlivnila opravdu hodně. Ceny za teplo se nám zvýšily dvakrát až třikrát, elektřinu jsme měli do konce roku naštěstí zafixovanou, ale teď už je také mnohem vyšší,“ říká Michaela Schierová, asistentka jednatele společnosti Sport Jablonec, jež provozuje v Jablonci nad Nisou všechna městská sportoviště.

Vlivem krize došlo ke zvýšení nákladů u všech sportovních hal, které má společnost ve své správě, a muselo tak dojít k několika regulacím.

„Někde jde ubrat více, jinde méně. Třeba v městské nebo atletické hale jsme poměrně o dost snížili teplotu, protože se to dá vyřešit oblečením a při pohybu to jde. Špatná situace je ale u plaveckého bazénu, kde jsme museli snížit teplotu vody, a vůbec nejhorší je to pak u městského zimního stadionu, kde hrají druholigoví Vlci Jablonec. Ceny za provoz jsou tu opravdu extrémně vysoké a bohužel se kvůli úsporám zhoršuje už i kvalita ledu. V hale je navíc zastaralá technologie, její případná výměna za novou a úspornější je zatím pouze v plánu. Vzhledem k nákladnosti této investice to řešíme s městem,“ vysvětluje Schierová.

Právě díky podpoře ze strany města Jablonec nad Nisou, které je majoritním vlastníkem sportovišť, došlo v městské hale nedávno také ke kompletní výměně osvětlení za úsporná LED světla.

Ceníky pro kluby zůstávají stejné

Ačkoliv se provozovateli jabloneckých městských sportovišť výdaje rapidně zvýšily, ceníky pro sportovní kluby i veřejnost zatím zůstávají téměř stejné.

„Díky podpoře z města došlo na rozdíl od komerčních sportovišť jen k minimálnímu navýšení, a to pouze u dlouhodobého užívání našich prostor. Klasické vstupné pro veřejnost je zatím stejné, ale je bohužel dost pravděpodobné, že i to budeme muset do budoucna zvýšit. Uvidíme podle návštěvnosti v dalších měsících,“ doplňuje Michaela Schierová.

Dle jejích slov hraje sportovním halám do karet letošní zima a nedostatek sněhu, díky čemuž mají lidé místo sjezdových lyží a běžek zájem právě o vnitřní sporty.

Aktuální situace nemá dopad jen na sportovní haly, ale také na samotné kluby, z nichž většina zdražuje formou vyšších členských příspěvků.

„Stejně jako ostatní sportovní oddíly jsme ani my letos neměli na výběr a museli jsme řádově o tisíc korun na rok navýšit klubové příspěvky. Jejich konkrétní cena se pak různí podle věkových kategorií, u kterých se liší využívání klubových prostředků,“ říká předseda atletického klubu AC Slovan Liberec Vít Zákoucký.

Za zdražením stojí především vyšší výdaje za dopravu, ubytování a nájem libereckého atletického stadionu i jablonecké haly.

„I přes to si ale myslím, že bude atletika po finanční stránce stále jedním z nejdostupnějších sportů. U těch celoročně halových bude zdražení kvůli stále rostoucím nákladům ještě mnohonásobně vyšší a pro rodiče to bude asi náročné,“ doplňuje Zákoucký.