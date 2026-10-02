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VIDEO: Mladý Douglas šplhá na Ještěd za pivem. Znělka jako z Varů zve na festival

Jan Pešek
  14:59
Cameron Douglas, syn oscarového herce Michaela Douglase, šplhá společně se svým parťákem na Ještěd dát si nejlepší pivo ve městě. Černobílý snímek s vtipnou pointou zve fanoušky kinematografie na letošní ročník Sportfilm Festivalu, který se v těchto dnech koná v Liberci.

Dvouminutová znělka vznikla během loňského ročníku festivalu. „Přiznám se, že jsme trochu opisovali od festivalu v Karlových Varech. Před lety jsem v rozhovoru pro iDNES.cz ambiciózně řekla, že bychom jednou chtěli být sportovní Karlovy Vary, a teď si myslím, že se k tomu blížíme. A tak máme krásnou úvodní znělku, která je umělecká, nadčasová, lehká,“ říká ředitelka Sportfilm Festivalu Liberec Renata Balašová.

Cameron Douglas (vpravo) a Edouard Philipponnat září ve znělce Sportfilm Festivalu Liberec-
Cameron Douglas (vlevo) a Edouard Philipponnat září ve znělce Sportfilm Festivalu Liberec-
Cameron Douglas (vpravo) a Edouard Philipponnat září ve znělce Sportfilm Festivalu Liberec-
Cameron Douglas (vpravo) a Edouard Philipponnat září ve znělce Sportfilm Festivalu Liberec-
Ocenění si odnesli herci Cameron Douglas (vlevo) a Édouard Philipponnat.
14 fotografií

Hlavními hvězdami loňského ročníku byli Cameron Douglas, který se stejně jako otec Michael Douglas věnuje herectví, a vycházející hvězda Edouard Philipponnat, který si již zahrál například v Napoleonovi Ridleyho Scotta nebo Klanu Gucci.

Oba hosté v klipu stoupají v typicky libereckém počasí k vysílači na Ještědu. Douglas Philipponnata přesvědčuje, že si tam dají nejlepší pivo ve městě. Na vrcholu hory je však čeká nepříjemné překvapení. Vše ale nakonec dobře a vtipně dopadne.

Herci zaskočili pořadatele

S myšlenkou natočit znělku přišli samotní herci. „Trochu nás to vyděsilo, protože produkce znělky stojí až dva miliony. Ale dostali jsme nabídku od jedné mezinárodní filmové produkce, která nám znělku natočila zcela zdarma,“ pokračuje Balašová.

Ve znělce se kromě obou herců objeví ještě šestaosmdesátiletá horolezkyně Dina Štěrbová, která loni na festivalu získala cenu Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské.

Natáčení znělky ale neprobíhalo bez komplikací. „Loni na konci září bylo pořád relativně dobré počasí. A když jsme měli čtyři hodiny natáčet na svazích Ještědu, tak začalo strašně pršet, téměř sněžit. Ale všichni se chovali velice profesionálně a byli celou dobu moc milí,“ dodává šéfka festivalu.

Bez nohou i rukou přeplaval průliv

Zahájení letošního ročníku se konalo netradičně ve středu 30. září v pražském Kině 35 ve Francouzském institutu. Festival odstartoval snímek Držíš mě nad vodou inspirovaný skutečným příběhem hendikepovaného Philippa Croizona.

Do Prahy dorazila i režisérka filmu Marie-Castille Mention-Schaar, která během následné besedy přiblížila vznik filmu a spolupráci s Croizonem, hlavním hrdinou snímku, který po tragické nehodě přišel o všechny čtyři končetiny a navzdory tomu se mu podařilo přeplavat Lamanšský průliv.

Zdůraznila, že nechtěla natočit pouze příběh o hendikepu, ale především film o vztahu, lásce a nových začátcích. Festival se následně přesunul na sever Čech, kde bude pokračovat až do 4. října.

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Letošní hlavní hvězdou měl být hvězdný bývalý italský lyžař, olympijský vítěz a mistr světa Alberto Tomba. Ze zdravotních důvodů ale nakonec mezi slavnými jmény nefiguruje.

Návštěvníci se ale mohou těšit například na judistu a olympijského vítěze Lukáše Krpálka, scenáristu a režiséra Petra Kolečka, herce Josefa Trojana, horolezce Marka Holečka či snowboardistku a olympijskou vítězku Zuzanu Maděrovou nebo wimbledonského vítěze Jana Kodeše. Samozřejmostí jsou filmové projekce či besedy s tvůrci.

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