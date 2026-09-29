Olympijský vítěz Alberto Tomba se vrací do Liberce, bude hvězdou festivalu Sportfilm

„Začínáme 30. září v Praze, potom se přesouváme do Liberce a okolí. Nově budeme mít hlavní sídlo ve vratislavických Desítkách, protože kino Varšava stále není kvůli rekonstrukci k dispozici. Na závěr se přesouváme do jabloneckého Kina Radnice, kde v neděli 4. října proběhne závěrečný ceremoniál,“ vysvětluje ředitelka festivalu Renata Balašová.
Festival letos tematicky navazuje na zimní olympijské a paralympijské hry v Miláně a Cortině. „Letos se přihlásilo rekordních 490 filmů z 94 zemí světa. Odborná porota bude z padesáti snímků vybírat ty, které ocení,“ pokračuje Balašová.
Filmy soutěží v kategoriích Olympijské ideje, Dokumenty, Sportovní osobnosti, Hrané filmy a seriály, Společnost a vzdělávání a Česká scéna. Vítězné filmy následně zamíří na světové finále World FICTS Challenge v Miláně.
Opisování od Varů
Festival zahájí 30. září v Kině 35 Francouzského institutu v Praze premiéra francouzského filmu Držíš mě nad vodou. Program se poté přesune na sever Čech. Diváci se mohou těšit například na premiéru belgicko-německého filmu Heysel 85 nebo premiéru dokumentu Alberto Tomba: Cesta vítěze o legendárním italském lyžaři. Právě devětapadesátiletý Tomba přezdívaný La Bomba bude jednou z hlavních hvězd festivalu.
„Alberto Tomba už v Liberci byl, před dvaceti lety poklepal na základní kámen lyžařského areálu na Ještědu, tak věříme, že přijede a opět tu zazáří,“ těší se Balašová, která má radost i z novinky letošního ročníku, a to festivalové znělky.
„Přiznám se, že jsme trochu opisovali od festivalu v Karlových Varech. Před lety jsem v rozhovoru pro iDNES.cz ambiciózně řekla, že bychom jednou chtěli být sportovní Karlovy Vary, a teď si myslím, že se k tomu blížíme. A tak máme krásnou úvodní znělku, která je umělecká, nadčasová, lehká,“ pokračuje ředitelka a popisuje vznik znělky.
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„Nebyl to ani náš nápad. Přišla s tím naše loňská hollywoodská delegace – syn Michaela Douglase Cameron Douglas a talentovaný Edouard Philipponnat, kteří se nám nabídli jako herci. Trochu nás to vyděsilo, protože produkce znělky stojí až dva miliony. Ale dostali jsme nabídku od jedné mezinárodní filmové produkce, která nám znělku natočila zcela zdarma. Ve znělce se kromě obou herců objeví ještě horolezkyně Dina Štěrbová, která loni získala cenu Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské.“
Natáčení ale neprobíhalo bez komplikací. „Loni na konci září bylo pořád relativně dobré počasí. A když jsme měli čtyři hodiny natáčet na svazích Ještědu, tak začalo strašně pršet, téměř sněžit. Ale všichni se chovali velice profesionálně a byli celou dobu moc milí,“ podotýká šéfka festivalu.
Petr Čech i Ondrej Nepela
Mezi další výrazné tituly letošního programu patří Neporazitelní, biografické drama Nepela nebo dokumentární série Bohyně Slavie a Big Pete Petra Čecha. Řadu projekcí doprovodí delegace.
Loni na festivalu uspěl například snímek Jemný rváč režiséra Adolfa Ziky. Uvedl ho společně s hlavním hrdinou – judistou Lukášem Krpálkem – v jabloneckém Kinu Radnice.
„Když jsem poprvé vešel do sálu, spadla mi brada. Diváci byli úplně skvělí! Od té doby tomu sálu říkám Malý Thermal. Pro mě je to jedno z nejlepších kin v republice,“ domnívá se režisér, který letos usedl v porotě.
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Sportfilm ale není pouze filmovou přehlídkou. Letošní kulturní program opět propojí sport s uměním a historií olympismu. Nová výstava Olympijské plakáty 1924–2026 představí všech 26 plakátů zimních olympijských her od Chamonix po Milán a Cortinu. Doplní ji plakáty sportovních filmů oceněných Oscarem.
Významnou součástí festivalu bude také konference Mental Health: Identita, která se zaměří na psychickou odolnost a rovnováhu mezi sportovní kariérou a osobním životem. Konference je určena především studentům a moderovat ji bude bývalá lyžařka a psychokoučka Šárka Strachová.