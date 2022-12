Zchátralá sportovní aréna v Liberci potřebuje opravit, na led kape voda

Od půl sedmé od rána až do deseti večer, každý den. Obě ledová kluziště ve Svijanské aréně jsou vytížená na maximum. Trénují tam juniorští hokejisté nejen Bílých Tygrů, ale i dalších klubů ze širokého okolí, krasobruslaři, školy i veřejnost. Ročně ledové plochy využije přes deset tisíc lidí. A to i přesto, že Svijanská aréna má doslova namále.

Do arény zatéká, což znehodnocuje ledovou plochu. Častá kritika se snáší i na zázemí v šatnách. I ve Strategii sportu do roku 2030, kterou si nechalo zpracovat město Liberec, stojí, že sportoviště je na hraně životnosti. Převážná část vybavení arény pochází z roku 1967. Od té doby se s ní moc nedělo.

V roce 2012 byla v takovém stavu, že jí hrozilo uzavření. Následně se proto opravily nosné betonové prvky, které drží střechu nad kluzišti. Jinak by statik do haly už nikoho nepustil. Samotná střecha, kterou zatéká, je ovšem dál v havarijním stavu a na ledovou plochu tak pořád kape voda. Sportovci si proto musí dávat pozor, aby se kvůli mokru nezranili. Vedle městského bazénu je tak Svijanská aréna druhou nejzásadnější investicí v oblasti sportovní infrastruktury, která před Libercem leží.

„Svijanská aréna je opravdu v tristním stavu. Finanční zásah do její rekonstrukce bude poměrně vysoký, odhadem kolem 150 milionů korun. Budeme se snažit hledat nějaké dotační možnosti, protože bez nich nebude rekonstrukce Svijanské arény možná. Budu kvůli tomu oslovovat i Národní sportovní agenturu, od které bychom potřebovali pomoc i v případě modernizace městského bazénu,“ řekl náměstek primátora pro sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek (ODS).

Vybavení je staré, potrubí praská

Podle jednatele Sport Parku Liberec Lukáše Přindy navíc není střecha ten jediný problém, se kterým se Svijanská aréna potýká. „Z roku 1967 jsou veškeré stavební části, kromě ledových ploch, rozvody, kanalizace i vzduchotechnika, která se už ani nedá nazvat vzduchotechnikou. Potýkáme se také s praskajícím potrubím. Zchátralé je i vnitřní vybavení,“ upozorňuje Přinda už několik let.

Radnice tak o nutnosti opravit zimní halu mluví minimálně od roku 2012. Kvůli nedostatku peněz se ale k tomu nikdy nedostala. Rekonstrukci navíc vyžaduje i sousední městský atletický stadion, který je stejně jako Svijanská aréna součástí Sport Parku Liberec.

Na celý areál Sport Parku, který čítá dohromady 35 sportovišť, má od města provozní licenci do roku 2030 společnost S group Sport Facility Management. Podle ní nedosáhla lokalita s centrální Home Credit Arénou ještě maxima svého rozvoje. „Je tam řada pozemků, které nejsou moc využívány. Například v místě, kde jsou dnes tenisové kurty, se nabízí přímo ideální místo pro zbudování nové multifunkční haly pro míčové sporty. Včetně tribun a veškerého zázemí s propojením na Arénu,“ nastínil Židek.

Kapacity Sport Parku jsou naplněné

Hala, ve které by se tělocvičný sál dal rozdělit na dvě až tři sportovní plochy, by mohla mít kapacitu 500–800 osob a sloužila by například pro florbal, basketbal, házenou a podobně. Současné kapacity ve Sport Parku jsou totiž zcela obsazené. Zkvalitnit by se do budoucna mělo i zázemí pro fotbalové týmy, pro které se výhledově plánuje další tréninkové hřiště v zadní části areálu směrem k průmyslové zóně.

Ani tím však nápady, jak vylepšit sportovní vyžití v okolí Arény, nekončí. „V místě, kde jsou dnes bývalé sklady pivovaru Svijany, by mohl vzniknout menší, pětadvaceti metrový bazén. Opět by byl napojený na Arénu, čímž by se pro něj dalo využít odpadní teplo, které vzniká při chlazení ledové plochy,“ přiblížil Židek. Záměr mít v Liberci ještě další veřejný bazén kromě toho na Tržním náměstí se objevil před čtyřmi lety. Ještě důležitější než nový bazén se však jeví vyřešení dopravy, která v okolí Arény v době extraligových zápasů nebo velkých koncertů a dalších akcí totálně kolabuje.

„Nový bazén by si vynutil vybudování nového sjezdu z dálnice a také výstavbu patrového parkoviště. To současné by totiž už nebylo schopné všechno pojmout. Je to ale o penězích, patrové parkoviště i nový sjezd z dálnice by si vyžádaly velké investice, “ upozorňuje Přinda.