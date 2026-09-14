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Firma slíbila stáčírnu, městské pozemky ale nedostala. Spor míří k soudu

Matěj Klimša
  11:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Firma Top Nyana chtěla v Ralsku vybudovat stáčírnu balené vody. Město jí kvůli tomu před pěti lety přislíbilo prodej pozemků za více než tři miliony korun. Nyní se ale obě strany soudí. Podle města totiž firma stáčírnu nevybudovala podle dohody, společnost s tím nesouhlasí a domáhá se slíbených pozemků.

Vše začalo v roce 2021, kdy jednatel firmy Štěpán Pflégr požádal o prodej části městských pozemků v tamní průmyslové zóně.

„Společnost ve své žádosti deklarovala záměr vybudovat a provozovat stáčírnu balené vody včetně souvisejícího zázemí a distribuce. Na základě tohoto konkrétního záměru byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,“ popsal starosta Ralska Miloslav Tůma.

Na vybudování areálu pro stáčení a distribuci pitné vody a doložení potřebných dokumentů k provozu měla firma čtyři roky. Když se blížil konec lhůty, začalo se město situací zabývat. Následně došlo k závěru, že Top Nyana podmínky nesplnila. A město jí pozemky o rozloze přes 19 tisíc metrů čtverečních za více než tři miliony korun neprodalo.

Společnost nesplnila závazky, míní starosta

„Společnost provedla určité úpravy objektů, které již vlastnila, a následně se snažila doložit splnění podmínek mimo jiné prostřednictvím pasportu existujícího vodárenského objektu. Podle našeho názoru to ale neodpovídá závazku,“ konstatoval Tůma s tím, že smlouva byla spojená s vybudováním stáčírny na pozemcích, které firma chtěla odkoupit.

„V průběhu roku 2021 chceme realizovat rekonstrukci budovy bývalé kotelny pro účel potravinářského provozu a další investice do areálu jako celku. V dalších letech bychom rádi postupně rekonstruovali ostatní budovy za účelem vybudování zázemí pro naši společnost včetně jejího sídla,“ uvedl jednatel společnosti Top Nyana Štěpán Pflégr v žádosti o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterou redakci poskytl starosta Tůma.

Jednatel firmy Pflégr se k dotazům iDNES.cz, které na svou žádost obdržel v písemné podobě, dosud nevyjádřil.

„Pokud společnost od počátku zamýšlela pouze upravovat své stávající objekty a na městských pozemcích nic nevybudovat, podle našeho názoru měl být takový záměr uveden již v původní žádosti a následně také odpovídajícím způsobem promítnut do smlouvy,“ myslí si starosta. Současně dodal, že právě rozdílný výklad je jedním z předmětů sporu.

Stáčírna velká jako chata

Město má navíc pochybnosti, zda zrekonstruovaný objekt skutečně odpovídá stáčírně balené vody.

„Je zřejmé, že provoz musí splňovat řadu příslušných hygienických, požárních, stavebních a dalších požadavků. Objekt, který byl následně pasportizován jako vodárenský, má podle dostupných podkladů zastavěnou plochu přibližně o velikosti menší rekreační chaty,“ přiblížil nesrovnalosti Tůma.

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Firma na město podala dvě žaloby, první se týká přístupu ke stavbám a druhá sporu souvisejícího se smlouvou.

„Společnost se domáhá uzavření kupní smlouvy na pozemek. V této souvislosti v éteru zaznívá, že firmě škodíme v podnikání a že mají stamilionové ztráty. Takové tvrzení odmítáme,“ dodal Tůma, podle kterého není náhrada škody součástí žaloby.

Pokus o podvod?

První soudní jednání se uskuteční ještě v září. „Podstata smlouvy je podle mě jasná. Bylo tam zaručené, že se na našich pozemcích něco postaví, ale nepostavilo se nic. Pouze tvrdí, že si opravili své. Podle mě je to podivné, asi bych to označil za pokus o podvod,“ dodal starosta s tím, že existují dvě rozhodnutí správních orgánů, podle kterých opravený objekt není stáčírnou. Redakce tato rozhodnutí nemá k dispozici.

„Snažili jsme se hledat také kompromisní řešení. Jednou z možností bylo například rozdělení rozsáhlého pozemku tak, aby společnost případně získala pouze část odpovídající reálnému využití. K dohodě však bohužel nedošlo,“ uzavřel Tůma.

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