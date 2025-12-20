Psaním se dostával z krizí, teď libereckému autorovi vychází sci-fi debut

Jan Pešek
  8:21
Říká o sobě, že je celoživotní milovník knih, seriálů, filmů a počítačových i deskových her, v jejichž světech se s oblibou ztrácí. I proto se rozhodl jeden takový sám stvořit. Postapokalyptická sci-fi prvotina Já, nanit libereckého spisovatele Filipa Ceny je nyní na pultech knihkupectví.
„Kniha je o lidské schopnosti sebezáchovy. O tom, že i když člověk ztratí vše, co budoval, a vše, co mu bylo drahé, určitě se nějakou dobu bude životem jen potácet, pojede na automat a nebude vědět, jak dál. Možná to bude chtít třeba i vzdát a ulevit si od všech strastí a problémů. Ale stejně se na ‚konci dne‘ zase sebere a začne nanovo. Většinou,“ popisuje své dílo Cena.

Příběh se odehrává v budoucnosti, ve které se zbytky civilizace schovávají pod energetickou kupolí. „Inspiraci jsem hledal ve zkušenostech ze svého života, v lidech kolem sebe a ve věcech, které miluji, i které nesnáším,“ pokračuje Cena, který psal knihu téměř sedm let.

„Vím, je to strašlivě dlouho. Nějaký čas trvalo, než jsem nalezl nakladatele nebo než jsem zapadl do edičního plánu. Byla tam i spousta delších období, kdy jsem nenapsal ani čárku. Hlavně ze začátku, kdy jsem moc nevěděl, co vlastně dělám a jak to uchopit. Pak jsem si ale udělal relativně jasnou strukturu a plán a už to šlo rychleji.“

Psaní jako psychická úleva

Cena přiznává, že knihu začal psát v období, kdy se sám potácel životem a nevěděl, co se sebou.

„Psaní jsem bral jen jako psychickou úlevu, ale doopravdy to nemělo žádnou hlavu a patu. Až jednou přišlo uvědomění, že jsem vlastně nikdy nic nedotáhl do konce. Že začnu se spoustou věcí, ale jakmile přijde nějaký, byť malý zádrhel, tak od nich upustím. Tak jsem se rozhodl, že tomu psaní dám pořádnou formu a prostě to dokončím, ať se děje, co se děje.“

Knihu Já, nanit, která je nyní k dostání ve většině knihkupectví, by Cena doporučil lidem, kteří mají podobné zájmy a názory na svět jako on sám. „Asi i člověk, který neholduje sci-fi, postapo či fantasy, si v tom může najít svoje, ale nedělám si iluze. Takových bude jako šafránu,“ směje se autor.

Já, nanit

Autor: Filip Cena

Představte si, že se proberete úplně nazí uprostřed prašné cesty, obklopeni pouze tmou a pustoprázdnem.

Když následně zjistíte, že uplynulo dvaašedesát let a pouhé zbytky tehdejší civilizace se schovávají pod energetickou kupolí, přijde neblahé uvědomění. Vše, co vám bylo drahé, již dávno neexistuje, všichni, které jste milovali, jsou dávno po smrti.

Navíc jste prý něčím, co ostatní nazývají nanit. A někteří vás kvůli tomu chtějí zneužít, jiní úplně zničit.

Psaním se dostával z krizí, teď libereckému autorovi vychází sci-fi debut

