Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku

Eliška Marinská
  8:28aktualizováno  9:00
Lidé už nebudou muset dojíždět na operaci s kolenem do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Nová ortopedická klinika Movela v Liberci vyřeší problém s přetlakem pacientů v regionu. Za projektem stojí mecenáš, miliardář a zakladatel společnosti Jablotron Dalibor Dědek. První pacienty na klinice lékaři ošetří na jaře.

Před deseti lety převzal ortoped a zakladatel kliniky Robert Švígler spolu s kolegy soukromou libereckou praxi.

„Přibrali jsme k sobě další odbornosti. Hlavně fyzioterapii, rehabilitační medicínu a začali jsme řešit problém s přetlakem pacientů, hlavně pacientů na operace,“ popsal s tím, že všichni pracovali v okolních nemocnicích a zjistili, že kapacita operačních sálů nestačí.

Klinika se otevře v bývalé administrativní budově Avicena v Liberci. První pacienti by ji měli začít využívat už na jaře.
Lékaři proto začali operovat v soukromých centrech mimo region. „Prakticky to bylo o tom, že brzo ráno sednete do auta, naberete anesteziologa a jedete do Prahy. Tam je dalších deset Liberečáků, kteří čekají na operaci. Celý den operujete a večer nebo druhý den ráno se zase všichni vrací po vlastní ose zpátky,“ vysvětlil, proč se zrodila myšlenka postavit vlastní kliniku.

Zázemím pro kliniku je bývalá administrativní budova Avicena a budou v ní tři operační sály.

„Využijeme technologie světových výrobců a lídrů v oblasti miniinvazivní ortopedie. Artroskopické a nanoskopické systémy umožňují přesnější operativu s minimálním zásahem do tkání, což pro pacienty znamená menší bolest a rychlejší návrat k pohybu,“ upřesnil.

Stejná péče, jakou mají sportovci

Klinika chce lidem zajistit stejně rychlou a návaznou péči, jakou mají profesionální sportovci. „Primárně bude sloužit našim klientům a pacientům. Zavřené dveře nebudou mít ani lidé zvenku. Když přijde pacient nebo klient s nějakým problémem pohybového aparátu, dostane se mu pod jednou střechou veškeré péče,“ dodal Švígler.

Vedení kliniky plánuje spolupráci s oddělením traumatologie v krajské nemocnici.

„Chceme pomoci v plánovaných výkonech, které jsou odkládané kvůli akutním případům. Protože na plánovaný zákrok, jako je vyndání šroubků dlahy, můžete v nemocnici čekat třeba tři dny,“ popsal.

Díky klinice lékaři zvládnou až o tisíc operací více

Tým Švíglera provádí přes 1500 operací ročně v pronajatých sálech mimo kraj. Po spuštění provozu počítá vedení kliniky s kapacitou až 2500 ortopedických operací ročně.

„Děláme endoskopické operace, rekonstrukční operace, kdy cílem je náhrada něčeho poškozeného v kloubu. Anebo takzvané prosté, kdy to ošetření je relativně jednodušší bez použití nějakých implantátů a cizího materiálu,“ vysvětlil Švígler.

S ortopedickou léčbou má osobní zkušenost i manažerka kliniky Pavlína Housová.

„Sama jsem prodělala zlomeninu v oblasti kolenního kloubu. Díky péči doktora Švíglera a jeho týmu jsem už během pár týdnů mohla stát na nepálské šestiapůltisícové hoře,“ svěřila se.

Klinika táhne lékaře zpět do regionu

Klinika nabídne až 150 pracovních míst, nejen v lékařských profesích, ale třeba v administrativě nebo IT.

„Zakládající tým tvoří zhruba 45 lidí, mezi nimi třeba ortopedi Robert Švígler, Pavel Šír, Jan Žmolík, zkušené sestry, fyzioterapeuti a další odborníci,“ popsala Housová.

„Velkým překvapením jsou lékaři, kteří se chtějí vrátit zpátky do regionu z pohraničí, hlavně z blízké Žitavy. Jsou to například i maminky po mateřské dovolené, které hledají stabilní a zajímavé pracovní prostředí,“ dodala Housová.

Přestavba si už vyžádala stovky milionů korun

Kliniku Movela financuje podnikatel a zakladatel společnosti Jablotron Dalibor Dědek. Do přestavby budovy a vybavení investoval zatím přibližně 700 milionů korun.

„Počítáme s tím, že klinika bude v budoucnu ekonomicky soběstačná. Až se stabilizuje její provoz, tak potom budeme platit standardní komerční nájemné,“ objasnila Housová.

Budoucí zisk by měl putovat zpět do regionu prostřednictvím Nadace Jablotron a do průběžné obnovy technologií a rozvoje kliniky.

Klinika je dostupná pěšky i MHD

Proměna původně administrativní budovy na kliniku byla architektonicky i technicky náročná.

„Objekt se původně nejevil na první dobrou jako vhodný. Ale je zde výborná dostupnost pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. Takže to byla silná motivace dostat sem zdravotnické zařízení,“ řekla architektka Michaela Říhová z ateliéru Atakarchitekti.

„Ačkoli to může působit, že u moderní kliniky máme téměř neomezené možnosti, realita je opačná. Pracujeme v mantinelech existující budovy a musíme se řídit přísnými hygienickými a provozními pravidly,“ poznamenala.

Podle Říhové je důležité, aby interiér působil přehledně, lidsky, pacienti se cítili dobře a personál měl zázemí, které mu usnadní práci.

Grafika pacientům zpříjemní pobyt

Spolu s grafikem Ondřejem Horáčkem vymýšlí ateliér grafické vtipy nebo groteskní situace. „Chceme odlehčit to, že se nacházíme ve zdravotnickém zařízení a zpříjemnili okolí lidem, kteří sem budou chodit s bolestmi,“ doplnila.

Zároveň Říhová eliminuje bloudění pacientů po budově.

„Všechny komunikační cesty mají mířit na místo, kde potkám člověka, který mi poradí a řekne, kam mám jít. Snažili jsme se vytvořit co nejvíc situací, ve kterých se pacienti mohou potkat s personálem a podpořit tak myšlenku, že se o ně stará perfektní tým lidí a odborníků v regionu,“ upřesnila.

Klinika by se podle Švíglera měla otevřít v dubnu.

Nové pacienty klinika přijme od června

„Čekací doby jsou čtvrt až půl roku, už nám přibývají zájemci, kteří budou operovaní. Stávající pacienty plánujeme operovat jako první, ti plynule přejdou sem. Nové pacienty plánujeme operovat od června,“ upozornil s tím, že noví pacienti se mohou objednávat od jara.

Zařízení nabídne maximální kapacitu 38 lůžek.

„Dva pokoje bude možné v případě potřeby přeměnit na jednotku intenzivní péče pro větší zákroky. Lůžkové oddělení bude v pátém patře, kde se počítá také s menší tělocvičnou pro pacienty,“ přiblížil rozložení Švígler.

Čtvrté patro obsadí lékařské ambulance zaměřené na pohybový aparát, tedy ortopedie, rehabilitační lékařství a neurologie.

Živý přenos z operací poslouží pro výuku

„Ve třetím patře vznikne fyzioterapie a víceúčelová tělocvična, která bude sloužit také jako seminární místnost pro workshopy. Pooperační sály by měly fungovat jako edukační středisko s mezinárodním přesahem, kde bychom mohli prezentovat třeba nové implantáty,“ vysvětlil Švígler s tím, že technologicky propojí operační sály s celým objektem.

Operace bude možné živě přenášet, a to včetně zvuku. Obě tělocvičny tak budou zároveň výukovým střediskem.

Ve druhém patře se nachází operační sály a několik pokojů se samostatným sociálním zařízením.

„V přízemí bude vstup, recepce, bistro, administrativní zázemí a diagnostika, včetně rentgenu a ultrazvuku. Magnetická rezonance je zatím ve fázi stavební přípravy,“ uzavřel Robert Švígler.

Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku

VIDEO: Kdo to plánoval? Novou lampu umístili přímo doprostřed chodníku

Chodcům v Liberci překáží lampa uprostřed chodníku.

Chodce v liberecké Vrchlického ulici nemile překvapila pouliční lampa nově umístěná uprostřed chodníku. Obzvlášť v těchto dnech, kdy napadl sníh, se musejí pro pokračování v cestě buď protáhnout...

7. ledna 2026  14:15

Oblíbená Svijanská aréna zůstává zavřená, zčásti ji nahradí mobilní kluziště

Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající...

V libereckém Sport parku vznikne kryté mobilní kluziště, které částečně nahradí uzavřenou Svijanskou arénu. Oblíbené zimní sportoviště je mimo provoz od 30. prosince kvůli sněžení. Provozovatelé k...

7. ledna 2026  10:38

