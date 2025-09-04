SPD přivezla do Liberce svůj jarmark. Jen další Okamurova lež, míní místní zelinář

Jan Pešek
  16:14
Kilo brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39 korun. SPD přivezla do Liberce v rámci kampaně svůj Český jarmark. Fronty se tvořily ještě před zahájením akce. Stánky stály jen pár desítek metrů od běžných farmářských trhů, které se pravidelně konají za obchodním domem Forum. Podle tamních prodejců ceny na jarmarku nedávají smysl.

Český jarmark, jak SPD nazývá prodejní akci, která je součástí její předvolební kampaně, začal ve 13 hodin mezi Obchodním centrem Forum a kulturním domem. Davy lidí se ale levné zeleniny nebo občerstvení dožadovaly už po dvanácté hodině.

„Nejdřív budou klobásky a pivo, pak až zelenina,“ uklidňoval příchozí jeden z prodavačů. Zájemce sem přilákaly především nízké ceny potravin, ale také zájem o předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, který se k akci připojí až později odpoledne.

SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. z
SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
7 fotografií

„Těším se na pana Okamuru. Nejsem rasista, ale líbí se mi, že chce vymýtit určitou sortu lidí. Nejvíc mě štve to, že oni bojovat nejdou. A vláda pana Fialy žádá, abyste šli vy. Proč? Pan Okamura to nechce,“ vysvětlovala důvod svého příchodu Vlasta Svobodová z Liberci, která si nejdřív dala malinovku, ale pak zamířila ke stánkům se zeleninou.

Cenovky na stáncích slibovaly kilogram českých brambor za osm korun, stejné množství cibule za devět korun nebo o korunu dražší mrkev.

„Určitě si tu něco koupím. Bylo by super, kdyby takové ceny byly i v obchodech. Zažila jsem to, ale pak už to jen stoupalo a stoupalo a dnes je to hrůza,“ podotkla Svobodová.

Až ze Železného Brodu vážila cestu seniorka Marie s kamarádkou. „Je to tady cenově lepší než u nás v Železném Brodě. A taky jsme zvědavé na pana Okamuru. Já ho viděla vždycky jenom v televizi nebo v novinách a chci ho konečně vidět ve skutečnosti. Možná ho budu i volit,“ zamyslela se nad třemi plně naloženými taškami.

Stánkař: Klasická lež Okamury

Stánky se zeleninou a občerstvením, které nabízely třeba klobásu za 28 korun nebo Novopacké pivo SPD speciál za 15 korun, pořadatelé postavili jen kousek od farmářských trhů, které se pravidelně konají za obchodním domem.

Na trzích sice stojí brambory 13 korun za kilogram, ale stánkaři si na nedostatek lidí nestěžují. „Lidé k nám chodí, protože máme rozumné ceny. Kolikrát jsme levnější než obchodní domy,“ vysvětlil prodejce zeleniny z Hodkovic nad Mohelkou David Hanus.

Co říká na Český jarmark SPD? „Asi chtějí lidem nějakým způsobem sdělit, že všechno bude zadarmo, když je zvolej. Což se nikdy nestane, takže je to klasická lež Tomia Okamury,“ podotkl Hanus, podle kterého je velice nepravděpodobné, že by se takové ceny mohly stát skutečností, pokud by SPD ve volbách uspěla. „Je to absolutní nesmysl, vůbec to není možné.“

Jarmarky SPD narážejí na potíže. Města nám házejí klacky pod nohy, zní z hnutí

Opačný názor zastává Radovan Vích, lídr SPD v Libereckém kraji a současný poslanec. „Myslíme si, že jsou tady kartely, které ovládají trh. Pokud prodáváme cibuli za osm korun a máslo za 39 korun, tak to jsou férové ceny, za které nám to prodávají smluvní dodavatelé a mají k tomu přiměřenou marži. Jsme přesvědčeni o tom, že naši občané platí vysoké ceny kvůli předraženým maržím, které jsou v potravinových řetězcích. Chceme jim ukázat, že se to dá prodávat za jiné ceny,“ vysvětlil Vích a zmínil hned několik petic, které mohou lidé na jarmarcích napříč zemí podepsat.

„Jedna z petic je za svobodu slova, protože víme, že kriminalizace našeho předsedy za jeden plakát s chirurgem není na pořadu dne, je to na politickou zakázku. Další petice jsou proti přijetí eura, za zrušení zákazu výroby vozidel se spalovacími motory, za zrušení Green Dealu a proti Fialově drahotě,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

Zákaz koupání v Máchově jezeře. Rekordně teplá voda obsahuje příliš mnoho sinic

Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice. Naposledy platil zákaz koupání pro jezero v roce 2004, tehdy to bylo po celou sezonu, nyní až...

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

SPD přivezla do Liberce svůj jarmark. Jen další Okamurova lež, míní místní zelinář

Kilo brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39 korun. SPD přivezla do Liberce v rámci kampaně svůj Český jarmark. Fronty se...

4. září 2025  16:14

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

4. září 2025  8:54,  aktualizováno  13:28

Na mrtvém bodě. Založení spolku je nejisté, šance na zachování skiareálu klesá

Šance na zachování provozu skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách klesá. Obec ho chtěla zajistit vytvořením spolku s dalšími významnými soukromými vlastníky pozemků v areálu. Za podmínek, jež...

4. září 2025  9:56

Skleněné rostliny mezi živými. Návštěvníci botanické si je mohou snadno splést

Botanická zahrada v Liberci dočasně rozšířila své sbírky o nevšední exponáty ze skla. Některé si lze snadno splést s živými rostlinami. Skleněný hmyz, květiny či ptáci představují tvorbu renomovaných...

4. září 2025  8:03

Otec beze slova zmizel i s dvěma malými dcerami, pátrá po nich policie

Jablonečtí kriminalisté pátrají po šestapadesátiletém Pavlu Loukotovi z Jablonce nad Nisou a jeho dvou dcerách, které má podle policie pravděpodobně u sebe. Není to poprvé, co s dětmi beze slova...

3. září 2025  16:02

Šest let vězení za plánování únosu miliardáře. Trest muži potvrdil vrchní soud

Za podíl na plánovaném únosu miliardáře ve středu Vrchní soud v Praze potvrdil Zbyňku Rozsypalovi šest let vězení. Zamítl jeho odvolání. Muž podle pravomocného rozsudku založil na pokyn hlavního...

3. září 2025  15:22

Ferdinand Porsche: 150 let od narození geniálního konstruktéra i tvůrce pro nacisty

Ferdinand Porsche, nejslavnější rodák z Vratislavic nad Nisou, se narodil přesně před 150 lety. Známý konstruktér se nesmazatelně zapsal do historie automobilismu. Dodnes ho ale pronásleduje i jeho...

3. září 2025  11:09

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

2. září 2025  17:27

Zabavený tygr Tajmir chytil v Liberci druhý dech, teď míří do azylu v Nizozemsku

Byl podvyživený, měl salmonelózu a problémy s chůzí. Tygr Tajmir, zabavený z nelegálního chovu, po čtyřech měsících péče v liberecké zoologické zahradě odjel do Nizozemska. V tamním specializovaném...

2. září 2025  15:16

V jablonecké přehradě našli mrtvého seniora, příčinu smrti určí soudní pitva

V nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou dnes ráno objevili lidé mrtvého seniora. Podle dosavadních zjištění policie neměl na jeho smrti podíl nikdo další. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená pitva.

2. září 2025  14:35

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

2. září 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.