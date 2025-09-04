Český jarmark, jak SPD nazývá prodejní akci, která je součástí její předvolební kampaně, začal ve 13 hodin mezi Obchodním centrem Forum a kulturním domem. Davy lidí se ale levné zeleniny nebo občerstvení dožadovaly už po dvanácté hodině.
„Nejdřív budou klobásky a pivo, pak až zelenina,“ uklidňoval příchozí jeden z prodavačů. Zájemce sem přilákaly především nízké ceny potravin, ale také zájem o předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, který se k akci připojí až později odpoledne.
„Těším se na pana Okamuru. Nejsem rasista, ale líbí se mi, že chce vymýtit určitou sortu lidí. Nejvíc mě štve to, že oni bojovat nejdou. A vláda pana Fialy žádá, abyste šli vy. Proč? Pan Okamura to nechce,“ vysvětlovala důvod svého příchodu Vlasta Svobodová z Liberci, která si nejdřív dala malinovku, ale pak zamířila ke stánkům se zeleninou.
Cenovky na stáncích slibovaly kilogram českých brambor za osm korun, stejné množství cibule za devět korun nebo o korunu dražší mrkev.
„Určitě si tu něco koupím. Bylo by super, kdyby takové ceny byly i v obchodech. Zažila jsem to, ale pak už to jen stoupalo a stoupalo a dnes je to hrůza,“ podotkla Svobodová.
Až ze Železného Brodu vážila cestu seniorka Marie s kamarádkou. „Je to tady cenově lepší než u nás v Železném Brodě. A taky jsme zvědavé na pana Okamuru. Já ho viděla vždycky jenom v televizi nebo v novinách a chci ho konečně vidět ve skutečnosti. Možná ho budu i volit,“ zamyslela se nad třemi plně naloženými taškami.
Stánkař: Klasická lež Okamury
Stánky se zeleninou a občerstvením, které nabízely třeba klobásu za 28 korun nebo Novopacké pivo SPD speciál za 15 korun, pořadatelé postavili jen kousek od farmářských trhů, které se pravidelně konají za obchodním domem.
Na trzích sice stojí brambory 13 korun za kilogram, ale stánkaři si na nedostatek lidí nestěžují. „Lidé k nám chodí, protože máme rozumné ceny. Kolikrát jsme levnější než obchodní domy,“ vysvětlil prodejce zeleniny z Hodkovic nad Mohelkou David Hanus.
Co říká na Český jarmark SPD? „Asi chtějí lidem nějakým způsobem sdělit, že všechno bude zadarmo, když je zvolej. Což se nikdy nestane, takže je to klasická lež Tomia Okamury,“ podotkl Hanus, podle kterého je velice nepravděpodobné, že by se takové ceny mohly stát skutečností, pokud by SPD ve volbách uspěla. „Je to absolutní nesmysl, vůbec to není možné.“
|
Jarmarky SPD narážejí na potíže. Města nám házejí klacky pod nohy, zní z hnutí
Opačný názor zastává Radovan Vích, lídr SPD v Libereckém kraji a současný poslanec. „Myslíme si, že jsou tady kartely, které ovládají trh. Pokud prodáváme cibuli za osm korun a máslo za 39 korun, tak to jsou férové ceny, za které nám to prodávají smluvní dodavatelé a mají k tomu přiměřenou marži. Jsme přesvědčeni o tom, že naši občané platí vysoké ceny kvůli předraženým maržím, které jsou v potravinových řetězcích. Chceme jim ukázat, že se to dá prodávat za jiné ceny,“ vysvětlil Vích a zmínil hned několik petic, které mohou lidé na jarmarcích napříč zemí podepsat.
„Jedna z petic je za svobodu slova, protože víme, že kriminalizace našeho předsedy za jeden plakát s chirurgem není na pořadu dne, je to na politickou zakázku. Další petice jsou proti přijetí eura, za zrušení zákazu výroby vozidel se spalovacími motory, za zrušení Green Dealu a proti Fialově drahotě,“ dodal.