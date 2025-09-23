Pozor u urny. Pošta roznesla po České Lípě špatné volební lístky

„V úterý správní odbor českolipského městského úřadu zjistil, že v Dubici a pravděpodobně i v dalších částech České Lípy občané bohužel obdrželi hlasovací lístky, které jsou platné pro Ústecký kraj,“ říká mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.
Podle vedení města se jedná o chybu České pošty. Radnice se proto rozhodla přistoupit k reklamaci.
„Pro voliče se českolipský úřad vynasnaží učinit vše pro nápravu, aby všichni dostali správné hlasovací lístky do schránek včas, tedy do tří dnů před konáním voleb. Závoz prvních hlasovacích lístků pro Liberecký kraj platných pro Českou Lípu budou již dnes zajišťovat pracovníci městského úřadu,“ pokračuje mluvčí a prosí občany, kteří ve schránce najdou hlasovací lístky do jiného kraje, aby se ozvali na telefonní číslo 487 881 100.
Někteří voliči dostali nekompletní sady lístků. Asi vadná šarže, míní kraj
Obálky s platnými lístky budou podle mluvčí označené větou Hlasovací lístky pro Liberecký kraj platné pro Českou Lípu.
„Platnost hlasovacích lístků mohou občané taktéž ověřit při vyjmutí lístků z obálky. Na úvodní oranžové straně by mělo být napsáno: Sada hlasovacích lístků pro volební kraj Liberecký. Prosíme všechny občany, aby si platnost lístků zkontrolovali,“ dodává Kristýna Kňákal Brožová.
Pokud obyvatelé nedostanou správné lístky do schránek, mohou si kompletní sadu vzít ve volební místnosti.