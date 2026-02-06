Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

  13:21
Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na pomoc zvířeti, které patrně srazilo auto, do pěti minut. Samice puštíka obecného ale nechtěla do přepravky. Ukázalo se, že preferovala lidský kontakt.
Na ruce novoborského policisty sova setrvala v klidu i během jízdy autem. | foto: PČR

„K překvapení kolegů sama jednomu z nich přelezla na ruku,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Na ruce novoborského policisty pak sova setrvala v klidu i během jízdy autem.

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve čtvrtek kolem půlnoci svědek na lince 158.

Do záchrany se následně zapojila majitelka Ptačího domu v Dubé, která pomáhá volně žijícím hendikepovaným zvířatům. Ptáka navzdory noční hodině přijela vyzvednout.

„U paní Gilové zůstane sovička už v trvalé péči, protože by se svými zdravotními potížemi po úrazech a zřejmě i po čerstvé srážce s autem ve volné přírodě dlouho nežila,“ informovala Baláková s tím, že nyní zvíře na stanici dostává potřebné léky.

„Dokonce tu bude nějaký čas bydlet s jinou zachráněnou samičkou puštíka páleného, která ji naučí adaptovat se na nové prostředí,“ uzavřela mluvčí.

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

