Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

Autor:
  12:29
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026. Výtěžek z prodeje podpoří výsadbu druhově a věkově pestrých lesů na Liberecku.
Redaktor liberecké redakce iDNES.cz Jan Pešek (na snímku) uspěl ve fotosoutěži...

Redaktor liberecké redakce iDNES.cz Jan Pešek (na snímku) uspěl ve fotosoutěži Zaostřeno na Jizerky. Jeho vítězná fotografie bude součástí benefičního kalendáře na rok 2026. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pozdrav z Jizerky
Jizerská krajka
Výstava je nyní k vidění v centru Babylon.
Křest kalendáře pro rok 2026
10 fotografií

Soutěž Zaostřeno na Jizerky vyhlásila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody už v roce 2011. Od té doby se koná každý rok. Celkem dorazilo už 2 880 snímků Jizerských hor.

„Naším cílem je ukázat prostřednictvím fotografií jedinečnost Jizerských hor a zároveň připomenout, že o jejich ochranu se musíme společně starat. Jen tehdy je zachováme v celé kráse i pro příští generace,“ říká ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Z došlých snímků vybrala odborná porota nejdřív 35 nejlepších fotografií, o 36. rozhodli milovníci Jizerských hor v internetovém hlasování. Všech 36 snímků je nyní k vidění na putovní výstavě, která má první zastávku v Babylonu.

Kalendář vybral miliony

Ze 13 nejlepších snímků sestavila porota benefiční kalendář na rok 2026. „Těší mě, že kalendář lidé nevnímají jen jako krásnou připomínku Jizerských hor, ale zároveň jako způsob, jak přímo přispět k ochraně životního prostředí. Ozývá se nám i řada firem, které kalendář pravidelně rozdávají zaměstnancům a partnerům. Když si uvědomím, že jsme v prvním ročníku tiskli jen 800 kusů a nyní 2 400 kusů, je současný zájem opravdu úžasný,“ pokračuje Petrovský.

Celkový výtěžek za patnáctiletou historii fotosoutěže je již přes 4,5 milionu korun.

Fotografové ostřili na Jizerky, v soutěži uspěl i redaktor iDNES.cz

Do klání se hlásí nováčci i zkušení matadoři. „Jestli máte Jizerky rádi, jestli fotíte aspoň na mobil, tak neváhejte a zkuste to,“ pobízí váhavé Roman Grebeníček, který nevynechal jediný ročník a letos ho na výstavě zastupují tři fotografie.

Úspěch slaví stejně jako loni redaktor iDNES.cz a nadšený fotograf Jan Pešek. Bodoval s fotografií Pozdrav z Jizerky, která bude součástí kalendáře, a se snímkem Jizerská krajka.

„Obě fotky vznikly ve stejný den, jedno brzké květnové ráno na Jizerce. Olizující se kravičku i pavoučí síť dělí jen pár metrů. Sice jsem si přivstal, ale oproti mé loňské výherní fotce, která vznikla na vrcholku Jizery, jsem se nemusel nikam plahočit,“ usmívá se Pešek.

Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

