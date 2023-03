Podmínky pro dva dozorce za trestání vězně platí, třetího soud osvobodil

Všichni obžalovaní od počátku vinu odmítali. Proti dnešnímu rozhodnutí soudu je sice možné podat ještě dovolání, verdikt je ale pravomocný.

„Dospěli jsme u dvou obžalovaných k závěru, že se dopustili trestné činnosti, protože nemůžeme tolerovat, aby u problémového jedince používali fyzické násilí a zabraňovali mu ve výkonu jeho práv, byť se jednalo o odsouzeného, který byl určitým způsobem problémový, ale na to jsou cvičení,“ řekla po vynesení rozsudku předsedkyně senátu Eva Drahotová.

Soudy devětadvacetiletého Martina Vaněčka potrestaly třemi roky vězení s podmínečným odkladem na pět let a zákazem výkonu povolání, jehož součástí je samostatná rozhodovací pravomoc v orgánech veřejné moci. Jeho bratrovi, dvaatřicetiletému Michalovi Vaněčkovi, uložily trest tři roky vězení s odkladem na tři roky a zákaz činnosti. Zároveň musí trestanému vězni zaplatit za nemajetkovou újmu 20 tisíc korun.

Třetí dozorce se neuchýlil k fyzickému násilí

Osvobozený byl devětačtyřicetiletý Josef Vinš, původně okresním soudem potrestaný deseti měsíci vězení s odkladem na 18 měsíců. Odvolací senát dospěl k závěru, že se na trestné činnosti podílel jen okrajově.

„On se nedopouštěl přímo toho fyzického násilí, on byl v podstatě veden takovou falešnou solidaritou, že nechtěl udávat ty svoje další dva kolegy, což my také samozřejmě nemůžeme akceptovat, ale s ohledem na jeho minimální účast na protiprávním jednání dalších dvou obžalovaných jsme dospěli k závěru, že jeho jednání nelze posuzovat jako trestný čin,“ dodala Drahotová.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby dvěma obžalovaným hrozilo až deset let vězení a jednomu pět let. Ze stejných trestných činů je v jiných kauzách obžalováno dalších 12 dozorců z Rýnovic, pravomocný rozsudek v jejich případech zatím nepadl. Soudy se ve všech těchto případech zabývají jednáním dozorců z Rýnovic na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT), a to v období od února 2020 do ledna 2021. Podle obžaloby nezvládli vypjaté emoční situace a místo toho, aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za jejich nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu.

V tomto případě soud posuzoval čtyři skutky vůči vězni Lukáši K. od února do června 2020. Podle obžaloby v jednom případě byl fyzicky napaden, když neoprávněně spal přes den. V dalším byl napaden, když se během několika hodin asi 40krát přes takzvanou hlásku dožadoval koupání a dalších věcí, i když na to neměl nárok. Potřetí ho dozorce fyzicky napadl, když si neoprávněně vzal tabák a odmítal ho vydat. A ve čtvrtém případě nedostal vycházku, i když na ni měl nárok.