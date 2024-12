Invalidu soudí za přípravu únosu, kdysi dostal za čtyři vraždy v cizině 40 let

Nekl tvrdí, že to nebylo myšleno vážně a že se tím chtěl pomstít jiným lidem, jež hodlal do tohoto plánu zapojit. Společně s ním je obžalován i Aleš Rozsypal, který založil účty, kam měly jít peníze z výkupného.

Soud s oběma muži začal dnes. Zatím vypovídal jen vazebně stíhaný Nekl, který je v invalidním důchodu a na líčení ho museli dozorci přivézt v kolečkovém křesle. Hájil se tím, že únos podnikatele ve skutečnosti neplánoval. „Cílem nebylo dotáhnout tuto věc do konce a získat peníze, cíl byl jinde,“ řekl.

Podle něj šlo o formu pomsty vůči lidem, kteří mu v minulosti škodili. Před soudem zmínil tři konkrétní. Jeden ho měl připravit zhruba o 360 tisíc korun, když byl v nemocnici, další napomáhal jeho okrádání, když byl ve vězení, a třetí usiloval o to, aby nebyl podmíněně propuštěn za předchozí trestnou činnost.

Nekl u soudu uvedl, že je chtěl do plánování únosu zapojit a pak je udat policii. „Myslel jsem, že budou mít oplétačky s policií. Nečekal jsem, že se to dostane do této fáze,“ dodal Nekl.

Srbské vraždy z devadesátek

Před soudem není poprvé. Původně byl odsouzen na 40 let vězení za vraždy spáchané v Srbsku, po přesunutí do české věznice v roce 2007 mu byl trest snížen na 25 let vězení a před několika lety byl podmíněně propuštěn.

Neklovy předchozí zločiny se podle srbských soudů odehrály v letech 1998 a 1999. Nekl se na nich předem domluvil s komplici ze Slovenska. Nejdřív se podle dostupných informací rozhodli, že odcestují autobusem turistické kanceláře do Srbska, kde řidiče vozu zabijí, aby mohli autobus prodat. Kromě řidiče nakonec zastřelili ještě dalšího muže - jejich těla zabalili do pytlů, které pohodili u silnice. S autobusem dojeli až do Bělehradu, kde ho prodali.

Při další výpravě do Srbska si Nekl s komplicem objednali přepravní kamion od firmy, která se zabývá opravou nákladních vozů. Vymysleli si historku o tom, že se jim v Makedonii porouchal kamion, který potřebují odvézt na Slovensko. Řidiče objednaného kamionu i jeho spolujezdce pak v Srbsku zavraždili. Na parkovišti u silnice Nekl s komplicem vpálili do každého z mužů několik ran z pistole. Když se ještě řidič snažil utéct, Nekl ho ubodal.

Oběti pak odtáhli do pole a po odstranění krve z kamionu vyjeli hledat kupce, kterému by vůz prodali. Tentokrát se jim to ale nepodařilo, a tak si aspoň rozdělili nevelkou částku, kterou v kamionu našli.