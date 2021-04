Domnělé zloděje polili benzinem a nechali v lese, soud dal mužům podmínku

K události došlo před sedmi lety a ani zatím poslední rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si nechali lhůtu na odvolání. Předchozí dva rozsudky odvolací soud zrušil.



Všichni obžalovaní vinu odmítají. Prostřednictvím svých obhájců požadovali zproštění obžaloby.



„Soud provedl dostatek důkazů, ale žádný přímý,“ uvedl v závěrečné řeči obhájce David Rolný. Podle něj není ani prokázáno, že by poškození mladíci utrpěli posttraumatický stresový syndrom.

Podle soudce Pavla Pachnera byli ale poškození vystaveni velmi intenzivnímu strachu o život. Při rozhodování přihlédl podle jeho slov soudní senát k dosavadní bezúhonnosti obžalovaných a udělil jim trest na spodní hranici sazby.



K činu podle vyšetřovatelů došlo 25. května 2014. Obžalovaní muži se domnívali, že jim bratři Eliášové, tehdy ve věku 16 a 21 let, kradou naftu. Podle výpovědi bratrů šli oba hledat v noci ztracené kolo.



Narazili ale na Tomáše Kolmana, který byl ozbrojený brokovnicí. „Vystřelil do vzduchu, já jsem dostal pažbou. Tekla mi krev, při ráně mi spadly brýle. Pak někomu volal, že ty parchanty má,“ vypověděl už dříve jeden z bratrů. Oba mladíky pak obžalovaní převezli do areálu jednoho z nich. To už měli být do činu zapojení i Jan Waněk, Radomír Šefr a později se k nim připojil i Jan Michálek.

V areálu měli bratři asi dvě hodiny strávit v plechovém kontejneru svázaní do kozelce. Pak je jejich věznitelé naložili do aut a odvezli. „Slyšel jsem kamínky a jak větve bouchají do kabiny, dodávka se houpala. Pak mě vytáhli. Brečel jsem, slyšel jsem, jak někdo řekl, ať vezme lopatu, že nás upálí. Pak mě polili benzinem. Omdlel jsem,“ vypověděl starší z bratrů, který se přiznal, že naftu kradl. Za krádeže už byl několikrát odsouzen.

Bratry podle obžaloby nechali „mstitelé“ spoutané v lese desítky kilometrů od domova. Poškozeným se po čase podařilo vyprostit a dojít na silnici, kde jim zastavilo auto.



„Zjistil jsem, že jsme u Zákup, odvezl nás na okraj České Lípy. Zavolali jsme otci a pak pro nás přijel známý,“ vypověděl poškozený.



U předchozích jednání vypovídal i znalec z oboru medicíny. Podle něj bratrům hrozila smrt, pokud by se jim nepodařilo vyprostit z pout.