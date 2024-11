Jak dlouho jste se po lednovém útoku žháře na bar Černý Panter léčila?

Ty popáleniny tři čtyři měsíce určitě. Starat se o to, jak jsem měla popálený zadek, člověk si sedl, ta popálenina popraskala. Přilepilo se to na oblečení, pak jsem se zase zvedla. No hrozné. Když jsem se v noci otočila, třeba na polštáři, strhlo mi to na obličeji celé strupy.

Říkala jsem si, že oheň budu muset proběhnout. Jestli chci vidět svoje dítě, tak to proběhnu. Nic jiného mi nezbývalo.