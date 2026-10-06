Soud mu uložil čtyři měsíce vězení s podmíněným odkladem na jeden rok. Zároveň má nezletilé poškozené zaplatit 350 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy nezletilé Melánii. Minařík se proti rozsudku odvolal.
„Jsem ráda, že soudkyně uznala, že pan doktor pochybil, ale se zbytkem se poradíme se zmocněncem, co bude dál,“ řekla po vynesení rozsudku matka Tereza Golierová. Rodina původně požadovala 1,5 milionu korun, ale to není pro Golierovy zásadní.
„Kdyby stál pan obžalovaný přímo v ose hlavičky nezletilé holčičky, tak by nastala situace, že holčička by narazila do něj a vrátila by se zpátky na lůžko.“