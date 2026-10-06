Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Za pád dítěte na zem může porodník, řekl soud. Ještě není konec, vzkazuje rodina

Eliška Klimšová
  17:01

Fotogalerie13 Premium

Porodník Lubor Minařík u soudu v České Lípě (6. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Okresní soud v České Lípě nepravomocně uznal porodníka Lubora Minaříka vinným z ublížení na zdraví z nedbalosti. Lékař podle soudu nezajistil bezpečné převzetí novorozence při porodu, při kterém holčička v srpnu 2022 spadla z porodního lůžka na zem a utrpěla poranění hlavy.

Soud mu uložil čtyři měsíce vězení s podmíněným odkladem na jeden rok. Zároveň má nezletilé poškozené zaplatit 350 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy nezletilé Melánii. Minařík se proti rozsudku odvolal.

„Jsem ráda, že soudkyně uznala, že pan doktor pochybil, ale se zbytkem se poradíme se zmocněncem, co bude dál,“ řekla po vynesení rozsudku matka Tereza Golierová. Rodina původně požadovala 1,5 milionu korun, ale to není pro Golierovy zásadní.

„Kdyby stál pan obžalovaný přímo v ose hlavičky nezletilé holčičky, tak by nastala situace, že holčička by narazila do něj a vrátila by se zpátky na lůžko.“

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani

Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem...

Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Při požáru rodinného domu zemřel člověk, další tři lidé se zranili

V libereckém Dolním Hanychově hořel rodinný dům. (2. října 2026)

Při nočním požáru rodinného domu v Liberci zemřel člověk. Další tři lidé se zranili. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.

Rozoral chráněný park, hrozily záplavy. Černé úpravy pod Ještědem řeší inspekce

Premium
Soukromník na pozemku v Přírodním parku Ještěd v Křižanech rozsáhle bez...

Podnikatel na pozemku v Přírodním parku Ještěd v Křižanech bez potřebného povolení rozsáhle upravoval terén. Podle Povodí Ohře úpravy prováděl v záplavovém území místního potoka. Hlína, která do něj...

6. října 2026

Poustevník si liboval ve špercích, v jeskyni měl miliony. Přepadl ho gang, dostal tip

ilustrační snímek

Krajský soud v Liberci se v úterý začal zabývat loupežným přepadením pětašedesátiletého muže, který žije ve skalní jeskyni v lese na Českolipsku. Podle obžaloby ho v jeho příbytku tři muži po tipu od...

6. října 2026  13:38

Brutální napadení v libereckém kasinu. Jeden těžce zraněný, útočník je v cele

Centrum Babylon

Policisté vyšetřují brutální napadení, které se odehrálo v pondělí v libereckém Casinu Babylon. Napadený muž skončil s těžkým poraněním na traumacentru v nemocnici, útočník putoval do policejní cely.

6. října 2026  12:03

Vlak najel do nastraženého kamení, případy na stejném místě se množí

Vlak najel do nastraženého kamení. (23. září 2026)

V České Lípě najel v pondělí večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Provoz na trati do Nového Boru několik hodin stál. Ve vlaku cestovalo zhruba dvacet lidí, nikdo se nezranil. Incident je...

6. října 2026  9:21

Místo bakalářek projekty a ústní zkoušky. Liberecká univerzita mění výuku kvůli AI

Premium
Areál Technické univerzity v Liberci

Jak se mění akademické prostředí vlivem umělé inteligence? Na její překotný vývoj reaguje Technická univerzita v Liberci (TUL). Využívání AI nástrojů jednoznačně podporuje, postupně však mění přístup...

5. října 2026

Pojďme postavit nové koupaliště u arény, říká liberecký lídr ANO Rec

Lídrem ANO v Liberci je šestatřicetiletý Tomáš Rec. Jeho ambicí je vyhrát volby...

Lídrem hnutí ANO pro letošní komunální volby v Liberci je šestatřicetiletý Tomáš Rec. Mezi jeho priority patří dokončení vnitřního městského okruhu, vznik Alzheimer centra nebo výstavba nového...

5. října 2026  12:21

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Festival Sportfilm zná vítěze, hlavní cenu získal snímek o tragédii na stadionu

Jednu z festivalových cen předala olympijská vítězka Zuzana Maděrová.

Mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec zná vítěze svého 29. ročníku. Hlavní cenu získalo belgicko-nizozemsko-německé drama Heysel 85 režisérky Teodory Any Mihai.

4. října 2026  18:31

Peníze za stadion U Nisy by mohly jít na lanovku, říká lídr Starostů Hájek

Vládnoucí SLK jde do nadcházejících voleb v krajském městě s mladým lídrem...

Lídrem hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) pro komunální volby v Liberci je pětatřicetiletý liberecký zastupitel a univerzitní vyučující politologie Lukáš Hájek. Celý život žije v Liberci a...

4. října 2026  8:42

Chceme nakopnout stavbu městských bytů, říká lídr libereckých Pirátů

Společnou kandidátku Pirátů a uskupení Liberec otevřený lidem vede do...

Liberečtí Piráti se do podzimních voleb spojili s opozičním uskupením Liberec otevřený lidem, jejich lídrem je čtyřicetiletý Jan Hruška. Stávající zastupitel a radní přibližuje, jak chce zajistit...

3. října 2026  8:13

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

2. října 2026,  aktualizováno  21:44

VIDEO: Mladý Douglas šplhá na Ještěd za pivem. Znělka jako z Varů zve na festival

Cameron Douglas (vpravo) a Edouard Philipponnat září ve znělce Sportfilm...

Cameron Douglas, syn oscarového herce Michaela Douglase, šplhá společně se svým parťákem na Ještěd dát si nejlepší pivo ve městě. Černobílý snímek s vtipnou pointou zve fanoušky kinematografie na...

2. října 2026  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.