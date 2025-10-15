Pelta a jeho někdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Oba svou vinu odmítají.
Pokud liberecká věznice obdrží od Nejvyššího soudu pravomocný příkaz, propustí Peltu zhruba do dvou hodin po provedení veškerých administrativních úkonů.
Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad
Vězněný podle mluvčí liberecké vazební věznice Radky Šmucrové v takovém případě ve skladu odevzdá veškeré nafasované věci, naopak si přebírá osobní věci, který v den nástupu odevzdal.
„Vyřídí se ekonomické a správní záležitosti. Věci, které mu byly při přijetí sebrány a uloženy, dostane zpět,“ popisuje Šmucrová, podle níž mohou jednat soudy 24 hodin denně sedm dní v týdnu, proto je i věznice připravena reagovat kdykoliv. Většinou propouštěcí proces zabere hodinu až dvě. Před odchodem se musí vězněný podrobit také výstupní zdravotní prohlídce.
„Jakmile přijde rozhodnutí soudu, které je pravomocné, musíme začít jednat. Nesmíme tam dotyčného držet,“ uzavírá Šmucrová.
Bradáčová podala dovolání v jejich neprospěch
Dovolání v neprospěch Pelty a Kratochvílové ve středu podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Nejvyššímu soudu navrhla, aby přezkoumal jednak správnost právního posouzení jednání obou obviněných, jednak dřívější procesní postup odvolacího Vrchního soudu v Praze. Ten byl podle ní nestandardní. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).
„Manipulace při přidělování dotací vedla k preventivnímu zastavení celého programu investičních dotací na podporu sportu na rok 2017. Nejvyšší státní zástupkyně proto v dovolání namítá, že jednání obviněných způsobilo vážnou poruchu v činnosti orgánů státní zprávy, a mělo by být tedy posouzeno i podle příslušného ustanovení trestního zákoníku,“ uvedlo NSZ.
Odvolací soud také podle Bradáčové učinil procesní krok, kterým znemožnil státnímu zástupci podávat v dalším řízení opravné prostředky v neprospěch obou obviněných.