Soud rozhoduje o propuštění fotbalového bosse Pelty, za mřížemi je necelý týden

Autor: ,
  13:04
Nejvyšší soud rozhoduje o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Za mřížemi má strávit pět a půl roku kvůli machinacím se sportovními dotacemi. Simoně Kratochvílové, která byla odsouzená společně s Peltou, soud trest přerušil.
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...

Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu...
13 fotografií

Pelta a jeho někdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Oba svou vinu odmítají.

Pokud liberecká věznice obdrží od Nejvyššího soudu pravomocný příkaz, propustí Peltu zhruba do dvou hodin po provedení veškerých administrativních úkonů.

Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad

Vězněný podle mluvčí liberecké vazební věznice Radky Šmucrové v takovém případě ve skladu odevzdá veškeré nafasované věci, naopak si přebírá osobní věci, který v den nástupu odevzdal.

„Vyřídí se ekonomické a správní záležitosti. Věci, které mu byly při přijetí sebrány a uloženy, dostane zpět,“ popisuje Šmucrová, podle níž mohou jednat soudy 24 hodin denně sedm dní v týdnu, proto je i věznice připravena reagovat kdykoliv. Většinou propouštěcí proces zabere hodinu až dvě. Před odchodem se musí vězněný podrobit také výstupní zdravotní prohlídce.

„Jakmile přijde rozhodnutí soudu, které je pravomocné, musíme začít jednat. Nesmíme tam dotyčného držet,“ uzavírá Šmucrová.

Bradáčová podala dovolání v jejich neprospěch

Dovolání v neprospěch Pelty a Kratochvílové ve středu podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Nejvyššímu soudu navrhla, aby přezkoumal jednak správnost právního posouzení jednání obou obviněných, jednak dřívější procesní postup odvolacího Vrchního soudu v Praze. Ten byl podle ní nestandardní. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025)
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025)
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025)
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025)
13 fotografií

„Manipulace při přidělování dotací vedla k preventivnímu zastavení celého programu investičních dotací na podporu sportu na rok 2017. Nejvyšší státní zástupkyně proto v dovolání namítá, že jednání obviněných způsobilo vážnou poruchu v činnosti orgánů státní zprávy, a mělo by být tedy posouzeno i podle příslušného ustanovení trestního zákoníku,“ uvedlo NSZ.

Odvolací soud také podle Bradáčové učinil procesní krok, kterým znemožnil státnímu zástupci podávat v dalším řízení opravné prostředky v neprospěch obou obviněných.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....

Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad

Někdejší fotbalový funkcionář Miroslav Pelta nastoupil do výkonu trestu v liberecké věznici. Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky a exmajitel fotbalového Jablonce si má odpykat 5,5 roku...

Tesco expres nové generace. Prodejně v Turnově pomohla s výběrem produktů AI

Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je první svého druhu ve střední Evropě. S výběrem produktů, jež nabízí zákazníkům, pomáhala umělá inteligence.

15. října 2025  11:36

Na Ještědu začali vyrábět technický sníh, skiareál zahájí sezonu 13. prosince

První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. Systém, který umožňuje jeho výrobu i za teplot nad bodem mrazu, spustil provozovatel městského střediska v pondělí.

15. října 2025  9:56

Liberec našel vánoční strom. Smrk narušuje základy sousedova domu, říká majitel

Smrk ztepilý, který letos na Vánoce ozdobí náměstí před libereckou radnicí, vyrostl do neočekávaných rozměrů a zasahuje do základů rodinného domu v sousedství. Ze zahrady soukromého majitele v...

14. října 2025  10:15,  aktualizováno  12:02

Novým rektorem liberecké univerzity bude Aleš Kocourek. Hned řekl, co chce zlepšit

Do pozice nového rektora Technické univerzity v Liberci zvolil dnes akademický senát Aleše Kocourka. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, rektor Miroslav Brzezina znovu kandidovat nemohl, v čele...

14. října 2025  11:13,  aktualizováno  11:30

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...

14. října 2025  7:30

Festival Sportfilm uspěl v Miláně, bodoval se snímky o Krpálkovi i Čáslavské

Dokumenty Jemný rváč o Lukáši Krpálkovi a Neodvracej oči o Věře Čáslavské bodovaly na světovém finále filmů se sportovní tematikou, které pořádá Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs...

13. října 2025

Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními...

13. října 2025  15:13

Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....

13. října 2025  12:29

Casanova nebyl jen milovník, dokládá básnická sbírka libereckého umělce

Zatímco většina lidí přetřásá především milostný život Giacoma Casanovy, liberecký básník, spisovatel a filmař Miroslav Stuchlý věří, že osudy italského dobrodruha v sobě nesou univerzálnější motivy,...

12. října 2025  8:34

Kdo bude vařit na akcích v Eurocentru? Jablonec shání provozovatele restaurace

Nového provozovatele restaurace v Eurocentru hledá vedení města Jablonec nad Nisou. Nájemce musí zajišťovat občerstvení a cateringové služby pro akce v areálu Eurocentra, kde od roku 2024 proběhlo...

11. října 2025  8:07

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Akademie ocenila filmové hvězdy. Skleněnou kameru získali Mádl i Vetchý

Osobnosti českého filmu, skláři a zástupci Novoborské akademie spojených kinematografií se v úterý setkali na filmovém galavečeru. Originální ocenění v podobě kamery vytvořili umělci ze sklárny Ajeto.

10. října 2025  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.