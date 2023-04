Za znásilnění šesti dětí soud uložil muži z Liberce 13 let vězení a léčbu

Za znásilnění šesti dětí soud uložil muži z Liberce 13 let vězení. Trest je nad horní hranicí trestní sazby, která je od pěti do 12 let. Zároveň mu uložil ústavní ochrannou sexuologickou léčbu a náhradu nemajetkové újmy poškozeným v souhrnné výši 1,3 milionu korun.