Další odklad. Deset let po mistrovství jsou firmy stále bez peněz

Osm let se věřitelé libereckého mistrovství světa v klasickém lyžování domáhají u soudu toho, aby jim město Liberec a Svaz lyžařů zaplatily dluhy zbylé po organizátorech šampionátu. Firmy, které nedostaly peníze za práci pro pořadatelské a později zkrachovalé sdružení, žádají 37 milionů po obou institucích.

Jenže vyhlídka na rychlý konec sporu je i po tolika letech stále mlhavá. Kauza se už šestkrát odročila a doba mezi jednotlivými stáními se počítá na měsíce.

Jednání se mělo konat i ve středu, ale pro nemoc soudkyně se znovu odročilo. Odročovalo se už kvůli dovoleným právníků města, lyžařského svazu nebo nemocem. „Zatím poslední proběhlo v červnu 2017,“ uvedla za Obvodní soud pro Prahu 6 Zuzana Maňáková.

Firmy se dostaly do potíží

Firmy, které čekají na peníze, se kvůli soudnímu sporu sdružily do spolku Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009. Poté, co padla veškerá vyjednávání s pořadatelským sdružením a vniveč šly i sliby tehdejší vlády, podali 31. srpna 2011 žalobu. První jednání se konalo v roce 2013.

„K postupu soudu se až do vydání rozhodnutí nebudeme vyjadřovat,“ nechtěl předseda grémia spolku Martin Pánek komentovat průběh kauzy.

Sám je také jedním z velkých věřitelů. Jeho firmě Vyšehrad 2000, která zajišťovala na mistrovství stravování na Ještědu, dluží organizátoři mistrovství přes 9 milionů korun. Spolek má dnes 18 členů. Většina firem se kvůli nezaplaceným fakturám dostala do vážných ekonomických potíží.

Soud chce nejprve řešit, zda město a lyžařský svaz skutečně odpovídají za závazky pořadatele mistrovství. Oba žalovaní to odmítají.

„Kauzu sleduji. Už jen proto, že jsem byl v době mistrovství předsedou kontrolního výboru. Nemyslím ale, že by město mělo být potrestáno. Chyby a dluh udělali pořadatelé v čele se slečnou Neumannovou,“ domnívá se náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Morální povinnost vyřešit dluhy pořadatelů městem, kde se šampionát konal, necítí.

„Na tehdejší požadavek zelené ministryně Kuchtové, které dělal poradce dnešní televizní magnát Jaromír Soukup, z této akce Liberečáky úplně vyautovali. Celá organizace šla jen v pražské režii. Právě proto za to tu odpovědnost necítím. Dokonce jsem přesvědčen, že kdyby to nechali na starost Liberečákům, tak by problém nevznikl,“ míní Šolc.

Sdružení skončilo po šampionátu v konkurzu

Ve středu se měl soud zabývat takzvanou hostitelskou smlouvou. Po měsících měl mít soud k dispozici oficiální překlad. Smlouvu uzavřel Liberec a Svaz lyžařů České republiky s Mezinárodní lyžařskou federací. Za českou stranu ji v roce 2004 podepsal bývalý primátor Liberce Jiří Kittner a tehdejší prezident Svazu lyžařů ČR Roman Kumpošt.

Žalobci namítají, že hostitelskou smlouvu podepsalo město Liberec a Svaz lyžařů ČR, nikoliv později založené občanské sdružení OC FIS Nordic WSC 2009. V jeho čele stála během šampionátu Kateřina Neumannová. Občanské sdružení založilo město Liberec a Svaz lyžařů. Sdružení ale skončilo po šampionátu v konkurzu.

Insolvenční správce přezkoumal pohledávky 69 věřitelů, kterým organizátoři dlužili. Uplatněné pohledávky ale mnohonásobně převyšovaly částku, jíž se nyní spolek domáhá u soudu. Sdružení přitom mělo v pokladně jen 161 tisíc a 749 korun. Konkurz tak skončil fiaskem.