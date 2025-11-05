V této kauze se domáhá vrácení pozemků o celkové výměře přibližně 4320 hektarů, o které rod přišel po roce 1945. Proti rozsudku krajského soudu je možné dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.
Jde například o pozemky, jež jsou nyní v majetku společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou, státního podniku Lesy České republiky, Povodí Labe, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic či měst a obcí v Libereckém kraji. Celkem jde o 27 žalovaných vlastníků.
„Dospěli jsme k názoru, že rozsudek okresního soudu je věcně správný. Žalobkyně není k restituci oprávněnou osobou,“ řekla členka soudního senátu krajského soudu a soudkyně Michaela Nováková.
Soud: Původní vlastník pozbyl občanství
Alice Aehrenthalová podala k Okresnímu soudu v Semilech žalobu proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu z roku 2024, podle kterého není vlastníkem zmíněných pozemků. Semilský soud žalobu letos v dubnu zamítl jako nedůvodnou a žalobkyně se proti verdiktu odvolala ke Krajskému soudu v Hradci Králové.
Podle soudů nebyly splněny podmínky pro vrácení majetku, protože původní vlastník, Johann Aehrenthal, pozbyl za druhé světové války československé občanství.
„Ohledně občanství původních majitelů panství se vede více sporů. Budeme tedy pokračovat ve všech sporech, respektive využívat další opravné prostředky,“ uvedl právní zástupce žalobkyně Aleš Rozehnal.
Majetek připadl státu
Johann Aehrenthal, poslední šlechtický majitel zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn na Semilsku a dalšího majetku, zemřel v roce 1972 v Rakousku. Ústavní soud v lednu 2022 s konečnou platností potvrdil verdikt, podle kterého Johann Aehrenthal přišel v období druhé světové války o československé občanství, po okupaci se přihlásil k německé příslušnosti.
Majetek rodu tak po válce připadl státu. Šlo o klíčový verdikt, protože rozhodnutí o zachování československého občanství by pro jeho dědice bylo významné kvůli možnosti uplatnit restituční nárok.
Na české úřady se kvůli otcovu občanství obrátil v roce 2006 jeho syn Jan. Když zemřel, vstoupila do řízení jeho manželka Alice, tedy snacha Johanna Aehrenthala, která žije v Rakousku. Středečního jednání se u hradeckého krajského soudu osobně neúčastnila. Žalobci se pokoušeli doložit, že Johann Aehrenthal pomáhal československému odboji a měl židovské kořeny.
Do působnosti Krajského soudu v Hradci Králové spadají kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také okresy Semily v Libereckém kraji a Havlíčkův Brod na Vysočině. Krajský soud má pobočku v Pardubicích.