Nevěděla jsem, že zdrogovaná nesmím kojit. Za smrt dítěte půjde matka do vězení

„Rozsudek soudu prvního stupně byl zákonný a odůvodněný a v předcházejícím řízení nebyly shledány žádné vady. Trest uložený obžalované byl pak přiměřený,“ odůvodnila středeční rozhodnutí mluvčí soudu Eliška Duchková.
Podle dřívějších zpráv médií žila třicetiletá žena se svou novorozenou dcerou v azylovém domě. Drogy užívala už v době těhotenství, což vyšlo najevo v porodnici. Nemocnice se obrátila na orgán sociálně-právní ochrany dětí, který pak na matku dohlížel.
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Policie vyšetřuje úmrtí sedmiměsíčního chlapce z Klatovska
Státní zástupce žádal v odvolacím řízení pro matku přísnější trest. Obhajoba se neúspěšně domáhala toho, aby soud zadal vypracování revizního znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství. Tvrdila totiž, že není jisté, zda jedinou příčinou smrti dítěte byla intoxikace při přenosu omamné látky z matky na dítě. Žena se hájila rovněž tím, že nevěděla, že zdrogovaná kojit nesmí.