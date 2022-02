Jedenáct bodnutí do krku napadený přežil, recidivista byl opilý

Obžalovaný Jiří Bláha se ke svému činu doznal. Svého známého údajně napadl ze strachu o život.

„Mlátil mě do hlavy a skákal po pokoji. Tak jsem vzal nůž. Nevím, že jsem ho držel pět minut. Neměl jsem v úmyslu ho zabít. Chtěl jsem, aby viděl, že ho mám, chtěl jsem mu nahnat strach. Fyzicky jsem na něj neměl,“ popsal obžalovaný.

Podle svých slov počkal, až se k němu napadený obrátí zády a poté zaútočil.

„Pak to vygradovalo v takový afekt, byl jsem smířený s tím, že umřu, seběhlo se to rychle,“ vypověděl dále muž. Před soudem uvedl, že si nepamatuje, že svého známého bodl jedenáctkrát.

„Nebyl jste v transu, byl jste namol opilý,“ poukázal soudce Richard Skýba.

Oba muži podle spisu celý den vydatně popíjeli. Potkali se už kolem osmé ráno, kdy si dali první pivo, pak pokračovali v restauracích, až skončili u obžalovaného v hotelovém pokoji. Kromě piva konzumovali také rum.

„Každý jsme měli asi jednu flašku,“ poznamenal obžalovaný. Podle soudce má Bláha dlouholeté problémy s alkoholem, který mu postupně zdevastoval organismus i osobnost.

K samotnému činu došlo kolem osmé hodiny večer, kdy už byli oba v silně podnapilém stavu. Podle spisu měl Bláha poškozenému uštědřit rány nožem zezadu do krku a do ramene, přičemž jedna rána do krku byla až dvacet centimetrů dlouhá.

„To, že přežil, bylo jen díky jeho fyzické konstituci,“ okomentoval soudce. Podle něj napadený muž vypadal, jako kdyby se mu Bláha pokusil zezadu uřezat hlavu. „Paradoxní je, že to on vás lituje. Bohužel se dostal do šoku a nic si nepamatuje,“ pokračoval soudce.

Obžalovaný podle své výpovědi sám zavolal zdravotní záchrannou službu. Následně záchranka napadeného muže převezla na traumatologii liberecké nemocnice, kde jej lékaři operovali.

Jak připomněl soudce, obžalovaný je recidivista, který byl poprvé souzen už jako mladistvý. Má za sebou několik pobytů ve vězení za loupeže, krádeže, porušování domovní svobody, únos a vydírání.

Za svůj poslední čin může jít do vězení na dvanáct až dvacet let. Soudní jednání bylo odročeno na 24. března.