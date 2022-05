Za machinace s pozemky na Ještědu dostali expolitici podmínky a pokuty

Někdejší náměstek primátora Pavel Krenk a bývalý zastupitel Jiří Zeronik podle soudu způsobili městu škodu přes dva miliony korun směnou louky využívané v zimě jako sjezdovka za zahradu v centru. Podle rozhodnutí soudu má Krenk zaplatit peněžitý trest 600 tisíc korun a Zeronik 300 tisíc korun. Zároveň mají oba společně zaplatit náhradu škody přes dva miliony korun městu a Sportovnímu areálu Ještěd (SAJ).

Oba obžalovaní od počátku vinu odmítali, za podvod a zneužití pravomoci úředního činitele jim hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí soudu není pravomocné. Obžalovaní se odvolali a státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

„Soud rozhodl vesměs podle mého návrhu, ve čtyřech případech zprostil, v jednom odsoudil,“ řekl novinářům státní zástupce Jan Černý. Lhůtu si ponechal, neboť soud zvolil jinou právní úpravu, než navrhoval.

Krenk rozsudek částečně vítá

Zeronik se k rozsudku nevyjádřil, Krenk ho částečně vítá. „Na jednu stranu slyším rád, že čtyř z pěti skutků jsme byli zproštěni. Takže bych řekl, že jsme na dobré cestě a myslím si, že to dotáhneme do toho konce. Aby se potvrdilo to, co říkáme od samého začátku, že tam nedošlo k žádnému poškození a k žádnému trestnému činu,“ řekl.

Trestné činnosti se podle obžaloby Krenk a Zeronik dopouštěli jako zástupci městské společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ), které mělo ve správě lyžařské areály města.

Radnice na SAJ převáděla za vyhláškové ceny pozemky a nemovitosti v jiných částech města a SAJ je pak podle obžaloby nevýhodně prodal nebo směnil za pozemky, které v areálu či sousedství vlastnili soukromníci.

V kauze se posuzovalo pět obchodů z let 2003 až 2006. Ve čtyřech žalovaných případech dospěl i státní zástupce k závěru, že porušení zákona se nepodařilo prokázat a trest za ně nežádal. Celková škoda byla v obžalobě původně vyčíslena na 13 milionů korun.

Trest za směnu zahrady za louku

Trest uložil soud za směnu zahrady za louku. „My máme za to, že v tomto případě je zřejmé, že zastupitelé nebyli dostatečným způsobem informováni,“ řekla novinářům předsedkyně senátu Eva Drahotová.

Pozemek v Husově ulici získal SAJ v listopadu 2005 od města za sníženou cenu 646 100 korun, tržní byla tehdy přes dva miliony korun. O měsíc později koupila rodina Karla Vaniše louku na Pláních za 120 tisíc korun a směna se uskutečnila pár měsíců poté. Podle státního zástupce s původní majitelkou SAJ nejednal, což Zeronik i Krenk ve svých závěrečných řečech popřeli. Řekli, že s nimi jednat nechtěla.

Krenk dnes dodal, že transakce byla dokončena až po jeho odchodu z pozice předsedy SAJ. „To, že samozřejmě jsou pochybnosti o tom, kdo s kým, o čem a jak jednal a o čem se dohadoval, ty asi mohou být. Já k tomu v zásadě (...) ani v té době, kdyby se mě někdo zeptal, tak bych nedokázal odpovědět. Protože jsem se té transakce nezúčastnil, smlouvu podepisovalo nové představenstvo společnosti s časovým odstupem,“ dodal.

Krenka v SAJ nahradil bývalý liberecký primátor Jiří Kittner (ODS), který byl původně také obžalován. Na návrh státního zástupce byl ale už před osmi lety zproštěn obžaloby.

Soudy se kauzou zabývají od března 2013, krajský soud Krenka i Zeronika před tím dvakrát zprostil obžaloby, vrchní soud ale verdikt v obou případech zrušil.

Obžalovaní se od počátku hájí tím, že obžaloba je postavena na tom, že zná výsledky některých událostí spojených s rozvojem areálu na Ještědu, což tehdy nemohl nikdo předvídat. Poukazují i na to, že SAJ byl při směnách v nevýhodné pozici a nešlo postupovat podle obvyklých cen.