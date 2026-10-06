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Poustevník si liboval ve špercích, v jeskyni měl miliony. Přepadl ho gang, dostal tip

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  13:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Krajský soud v Liberci se v úterý začal zabývat loupežným přepadením pětašedesátiletého muže, který žije ve skalní jeskyni v lese na Českolipsku. Podle obžaloby ho v jeho příbytku tři muži po tipu od jiného muže připravili loni v létě o 1,7 milionu korun. Všichni čtyři jsou obžalovaní a hrozí jim až 12 let vězení.

Před soudem stanuli tři obžalovaní, trestní věc čtvrtého obžalovaného soud kvůli jeho závažným zdravotním problémům vyloučil k samostatnému projednání. Dva z obžalovaných vinu u soudu odmítli, třetí nevypovídal, ale při výslechu u policie se přiznal.

Podle obžaloby se loupeže dopustili dvaačtyřicetiletý Jan Hero a čtyřicetiletý Petr Kokeš, kteří jsou stíháni vazebně, a také Roman Pokuta vyloučený do samostatného řízení. Tip jim údajně dal třiapadesátiletý Milan Křeček z Mělnicka, který se na dovolené v kempu na Českolipsku s poškozeným mužem náhodně setkal a prodal mu zlatý náramek za 400 tisíc korun.

„Necítím se vinen,“ řekl v úterý u soudu Křeček. Připustil jen, že zřejmě Herovi, který si od něj dlouhodobě půjčoval peníze, o tomto prodeji vyprávěl. „Ta věc byla tak bizarní, že jsem to vyprávěl každému na potkání,“ uvedl Křeček.

Vzhled bezdomovce, ale ověšený šperky

Podle něj si v kempu na konci června 2025 přisedl ke třem mužům, kdy jeden vypadal jako bezdomovec, ale byl ověšený zlatými šperky. Ten nejprve Křečkovi pochválil jeho náramek a pak mu za něj nabídl 400 tisíc korun. „Vytáhl tašku a vysypal z ní peníze na koupališti přede všemi,“ řekl Křeček. Dodal, že od jednoho ze sedících mužů slyšel, že v tašce je asi 2,5 milionu korun.

Podle obžaloby se k lesnímu příbytku poškozeného muže vydali další tři obžalovaní o pár dnů později z Podbořan na Lounsku, kde dva z nich bydleli. K jeskyni označované i jako skalní sklep přišli 2. července mezi třetí až čtvrtou hodinou ráno.

„Nejprve se snažili různými způsoby, a to i za pomoci železa nalezeného v okolí, vypáčit dveře do jeskyně, ve které spal poškozený,“ uvedla při četní obžaloby státní zástupkyně Petra Pazderková.

Dýmovnice vyhnala muže z jeskyně

Muž se podle obžaloby probudil, a když mu Kokeš vhodil dovnitř zapálenou dýmovnici, vyběhl ven. Ve strachu a snaze zbavit se útočníků jim hodil sáček se 170 tisíci korunami, následně ještě zlatý řetízek zhruba ve stejné hodnotě a utekl do křoví.

„Když se zhruba po deseti minutách na místo vrátil, zjistil, že pachatelé vnikli do jeho obydlí, ze kterého mu odcizili batoh, ve kterém měl v kapsách montérkových kalhot uloženou finanční hotovost 1,4 milionu korun,“ dodala Pazderková. Šlo o dlouholeté úspory muže, kdy některé bankovky byly i plesnivé.

Průběh loupeže kriminalistům obdobně popsal Kokeš, naopak nezaměstnaný Hero, který se živí brigádami, tvrdil, že v tu noc tam nebyl.

Soud bude pokračovat v listopadu výslechy svědků.

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