Boj o samostatný krajský soud. I po 20 letech je Liberec v područí Ústí

Vyplývá to z vyjádření nově jmenované předsedkyně ústeckého krajského soudu Lenky Ceplové. Tedy vedoucí soudu, pod který liberecká pobočka spadá. Ta v nedávném rozhovoru pro MF DNES uvedla, že odmítá osamostatnění libereckého pracoviště.

„Říkám ne. Pokud by vznikl Krajský soud v Liberci, tak by měl pod sebou tři naše okresní soudy, Českou Lípu, Jablonec nad Nisou a Liberec, dále by pod něj patřil i Okresní soud v Semilech. Velikostně by se jednalo o velmi malý krajský soud, bylo by to dosti drahé a neefektivní,“ sdělila Ceplová. „Nemyslím si, že soudní soustava má otrocky kopírovat územně správní členění státu. Je třeba do toho vnést více koncepční úvahy o reformě soudnictví. Lze se zabývat překreslením soudní mapy, ale to je věc analytická a dlouhodobá.“

S jejím vyjádřením nesouhlasí Liberecký kraj. Ten o zřízení samostatného krajského soudu bojuje více než deset let. Podle jeho mluvčího Filipa Trdly se kraj již několikrát pokoušel vlastní iniciativou změnit zákon o soudech a soudcích, který by vznik krajského soudu umožnil.

„Už když se v devadesátých letech připravovala výstavba nového justičního areálu v Liberci, vložilo sem město Liberec svoje pozemky a zajišťovalo náhradní byty s cílem, aby zde v budoucnu byl krajský soud. Dodnes tomu tak není, přitom personálně i materiálně je dlouhodobě na tuto změnu všechno připraveno,“ řekl Trdla.

Doplnil, že v Liberci má sídlo například krajská policie, ale lidé a firmy z regionu přitom musí jezdit kvůli odvolacímu řízení do Ústí nad Labem.

Slibů bylo mnoho

„Anebo když jste z okresu Semily, tak ke Krajskému soudu do Hradce Králové, a to navíc s mnoha výjimkami. Vede to jen ke zmatení všech, kteří soudní rozsudek potřebují. Není nejmenší důvod k tomu, aby v Liberci krajský soud nebyl, a aby Liberecký kraj patřil pro oblast justice mezi jakési neplnoprávné kraje,“ dodal mluvčí.

„Slibů v této problematice od ministrů spravedlnosti bylo v minulosti dost, včetně toho prezidentského během návštěvy kraje v roce 2015. Snaha o uskutečnění tohoto záměru však ze strany Libereckého kraje i nadále trvá.“

Soud sliboval i prezident Miloš Zeman. „Patrně díky zmatkům se jmenováním ministrů spravedlnosti se to trochu zdrželo,“ omlouval se prezident obyvatelům regionu v březnu 2015. Ani pět let poté se nic nezměnilo.

MF DNES oslovila s prosbou o aktuální stanovisko k případnému zřízení Krajského soudu v Liberci také ministerstvo spravedlnosti. „Jedná se o záležitost politickou a neméně ekonomickou. Proto k této otázce nezaujímáme žádný vyhraněný postoj,“ sdělila Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva.