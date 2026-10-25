Z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti jsou obžalovaní tři lidé a společnost České dráhy, která lanovku vlastnila. Dopravce ve svých dřívějších vyjádřeních opakovaně odmítl, že by za tuto tragickou událost nesl trestní odpovědnost. Obžalovaným lidem hrozí až deset let vězení.
Při havárii z 31. října 2021 spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky ze zhruba třicetimetrové výšky. Zemřel průvodčí, který byl v kabině pro 35 lidí sám.
Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce byla lanová dráha provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. Inspekce uvedla, že v minulosti byly neoprávněně odstraněny v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy.
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Obecné ohrožení. Za pád lanovky na Ještěd jsou obžalovaní tři lidé a České dráhy
Dopravce se proti tomu bránil tím, že při žádné předchozí kontrole ze strany Drážní inspekce, Drážního úřadu a dalších orgánů nebyl technický stav lanovky zpochybněn.
Kabina lanovky se stala neovladatelnou po přetržení tažného lana. Na to, že lano nevydrželo, měla podle inspekce vliv výrazná koroze jednotlivých drátů tažného lana, která vedla k oslabení jejich průřezu.
Po přetržení lana nebyl průvodčí vlivem sil působících na kabinu schopen ručně spustit vozovou brzdu zatažením za rukojeť, která byla 225 centimetrů nad podlahou.
Průvodčí ve druhé kabině měl více času na reakci, zatáhl za záchrannou brzdu a zastavil kabinu s 13 cestujícími, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí, cestující museli vyprostit hasiči.
Pro dvoukabinovou visutou lanovku šlo o poslední jízdu v její zhruba devadesátileté historii. Lanovou dráhu od Českých drah poté odkoupil Liberec, který plánuje stavbu nové lanovky, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu bude nejdřív za čtyři roky.
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31. října 2021