Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Soud případu pádu lanovky na Ještěd začne v lednu příštího roku

Autor: ,
  9:14
Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)

Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Proč se kabina lanovky na Ještěd zřítila, má objasnit vyšetřování (1. listopadu...
Na Ještědu spadla kabina lanovky. (31. října 2021)
Na Ještědu spadla kabina lanovky. (31. října 2021)
Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)
33 fotografií
Pět let po pádu kabiny lanovky na Ještěd v Liberci se okolnostmi tohoto neštěstí, při němž zemřel průvodčí, začne zabývat soud. První jednání je nařízeno na 20. ledna příštího roku, vyplývá z justiční databáze.

Z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti jsou obžalovaní tři lidé a společnost České dráhy, která lanovku vlastnila. Dopravce ve svých dřívějších vyjádřeních opakovaně odmítl, že by za tuto tragickou událost nesl trestní odpovědnost. Obžalovaným lidem hrozí až deset let vězení.

Při havárii z 31. října 2021 spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky ze zhruba třicetimetrové výšky. Zemřel průvodčí, který byl v kabině pro 35 lidí sám.

Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce byla lanová dráha provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. Inspekce uvedla, že v minulosti byly neoprávněně odstraněny v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy.

Obecné ohrožení. Za pád lanovky na Ještěd jsou obžalovaní tři lidé a České dráhy

Dopravce se proti tomu bránil tím, že při žádné předchozí kontrole ze strany Drážní inspekce, Drážního úřadu a dalších orgánů nebyl technický stav lanovky zpochybněn.

Kabina lanovky se stala neovladatelnou po přetržení tažného lana. Na to, že lano nevydrželo, měla podle inspekce vliv výrazná koroze jednotlivých drátů tažného lana, která vedla k oslabení jejich průřezu.

Po přetržení lana nebyl průvodčí vlivem sil působících na kabinu schopen ručně spustit vozovou brzdu zatažením za rukojeť, která byla 225 centimetrů nad podlahou.

Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)
Proč se kabina lanovky na Ještěd zřítila, má objasnit vyšetřování (1. listopadu 2021).
Na Ještědu spadla kabina lanovky. (31. října 2021)
Na Ještědu spadla kabina lanovky. (31. října 2021)
33 fotografií

Průvodčí ve druhé kabině měl více času na reakci, zatáhl za záchrannou brzdu a zastavil kabinu s 13 cestujícími, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí, cestující museli vyprostit hasiči.

Pro dvoukabinovou visutou lanovku šlo o poslední jízdu v její zhruba devadesátileté historii. Lanovou dráhu od Českých drah poté odkoupil Liberec, který plánuje stavbu nové lanovky, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu bude nejdřív za čtyři roky.

31. října 2021

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vlna podpory pro ČT a ČRo: tisíce lidí v Brně, desítky v Budějovicích a Liberci

Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026)

Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehla po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní...

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

Slíbili jí artroskopii, místo toho přeřízli kost. Teď žaluje nemocnici, chce odškodnění

Premium
Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové...

Místo původně očekávaného zákroku artroskopie provedl chirurg Ivaně Šlamborové osteotomii, při níž jí přeřízl kost a změnil její postavení. Žena tvrdí, že s takovým zákrokem nesouhlasila. U soudu se...

Motorkář nedobrzdil a narazil do traktoru. Stejně dopadl i druhý, který jel za ním

Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a...

Dopravní nehoda motorkářů a traktoru zaměstnala záchranáře, hasiče i vrtulník v lese u Krompachu na Českolipsku. Jeden z motocyklistů utrpěl podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva...

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Sestřih zápasu
Martin Cedidla z Jablonce smutně reaguje na inkasovaný gól proti Plzni.

Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body...

Soud případu pádu lanovky na Ještěd začne v lednu příštího roku

Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)

Pět let po pádu kabiny lanovky na Ještěd v Liberci se okolnostmi tohoto neštěstí, při němž zemřel průvodčí, začne zabývat soud. První jednání je nařízeno na 20. ledna příštího roku, vyplývá z...

25. října 2026  9:14

Inspiroval Red Hot Chili Peppers, teď mačká auta. Evropa zaspala, varuje umělec

Premium
Erwin Wurm (na snímku) vystavuje v liberecké Galerii Lázně. (16. října 2026)

Vytváří sochy plné nadsázky a humoru, ale jeho jméno najdete také ve videoklipu světoznámé americké kapely Red Hot Chili Peppers. Rakouský umělec Erwin Wurm nyní vystavuje v liberecké Galerii Lázně....

25. října 2026

Vlna podpory pro ČT a ČRo: tisíce lidí v Brně, desítky v Budějovicích a Liberci

Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026)

Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehla po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní...

24. října 2026  11:10,  aktualizováno  18:21

Motorkář nedobrzdil a narazil do traktoru. Stejně dopadl i druhý, který jel za ním

Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a...

Dopravní nehoda motorkářů a traktoru zaměstnala záchranáře, hasiče i vrtulník v lese u Krompachu na Českolipsku. Jeden z motocyklistů utrpěl podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva...

24. října 2026  15:29

Studenti zjednodušili výrobu v Mimoni. Firma s nimi počítá i do budoucna

Studenti z Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou pomohli se...

Studenti z Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou pomohli se zlepšením logistiky a v předávání informací mimoňské společnosti Beneš a Lát. Středoškoláci v rámci půlročního vzdělávacího a...

24. října 2026  8:22

Nová náplavka v Liberci je jen začátek proměn celého kraje

Ve spolupráci
Náplavka u Lužické Nisy v Liberci

Liberec získal novou náplavku u Lužické Nisy, která proměnila zanedbaný prostor v moderní park s přístupem k řece. Evropské dotace ale mění celý Liberecký kraj. Pomáhají modernizovat školy,...

24. října 2026

Jsem tu na houbách, tvrdil zloděj u herny. V batohu měl sto tisíc ukradených na poště

Muž měl v batohu ukradené peníze.

Policisté z Liberecka dopadli muže, který na poště ukradl přes sto tisíc korun. Pachatele vypátrali nedaleko herny, kam pravidelně chodil. Nepomohla mu ani výmluva, že jen hledá houby. Skončil ve...

23. října 2026  15:55

Přece se našel. Vánoční smrk zamíří na Staroměstské náměstí z Podještědí

Vánoční stromy pro rok 2026. Vlevo pro Staroměstské náměstí, pochází z obce...

Praha přece jen bude mít na Staroměstském náměstí svůj vánoční strom. Do srdce metropole zamíří třiadvacetimetrový smrk z Podještědí, a stane se tak letošní dominantou vánočních trhů. Odborníci strom...

23. října 2026  12:08

Od soustruhu k robotům. Liberecká průmyslovka slaví 150 let, studoval tu i Porsche

Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Liberci v Masarykově ulici...

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci, takzvaná Průmyslovka, slaví jubileum 150 let od svého založení. Je tomu tak v době, kdy se rychle mění technologie, výroba i nároky na...

23. října 2026  11:16

Zažil strasti Jablonce, teď vychytal zázrak. Hanuš: Největší nula? Věřím, že ještě přijde

Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem.

Co nedokázali Raya, Martínez nebo Trafford, zvládl Jan Hanuš. Jablonecký veterán v osmatřiceti letech v Konferenční lize vynuloval rozjetý Brighton, který vládne ofenzivním statistikám ve slavné...

23. října 2026  11:05

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Martin Cedidla z Jablonce v souboji v zápase s Glasgow Rangers.

Fotbalisté Jablonce zahájili ligovou fázi Konferenční ligy porážkou 2:3 na hřišti Freiburgu, dalšího favorita už o body obrali. S Brightonem remizovali 0:0. Před sebou mají ještě minimálně čtyři...

16. října 2026  8:21,  aktualizováno  22. 10. 23:53

Děti oslovil neznámý řidič, upozornila školská zařízení. Případy řeší policie

ilustrační snímek

Několik dětí v Novém Boru se snažil do svého auta nalákat cizí muž. Jako první o tom v úterý 20. října informovala tamní ZŠ náměstí Míru. O dva dny později se přidal také Dům dětí a mládeže. Případem...

22. října 2026  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×