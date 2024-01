Souseda střelil poloslepý muž do hlavy. Za vraždu si odsedí 16 let, potvrdil soud

Vrchní soud v Praze potvrdil sedmapadesátiletému Václavu Rácovi 16 let vězení. Muž se k činu přiznal, tvrdil ale, že dvaašedesátiletého muže zastřelil v obavě o svůj vlastní život. Dnešní verdikt je pravomocný. Za vraždu s rozmyslem a nedovolené ozbrojování hrozilo Rácovi až dvacetileté vězení.

„Trest byl uložený přesně v polovině zákonné trestní sazby, nelze jej označit za nepřiměřeně přísný,“ řekla předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková.

Dlouhodobý spor mezi dvěma sousedy se vyhrotil 24. září 2022 v liberecké čtvrti Kateřinky. Rác se podle obžaloby pohyboval na okraji sousedova pozemku, kde se snažil vytvořit drenáž u svých garáží, aby na ně netekla voda ze svahu patřícího sousedovi.

Soused Ráce nejprve z pozemku vykázal. Obžalovaný sice odešel, po chvíli se ale vrátil, aby drenáž dodělal. Když přišel soused podruhé, vytáhl Rác pistoli, kterou si předtím vzal, a zastřelil ho jednou ranou do čela. Poté se podle spisu snažil tělo zakrýt pod zeminou. Rác tvrdil, že se na něj z prudkého svahu sesunula sama.

Na vraždu se přišlo až po několika hodinách. Když zastřeleného muže jeho manželka a syn nemohli nikde najít, zavolali na linku 158 a spolu s policisty ho nalezli mrtvého za garáží.

Podle státní zástupkyně uložený trest nereflektuje to, že Rác spáchal dva skutky, kromě vraždy také nedovolené ozbrojování. V odvolání proto žádala, aby muži soud trest o dva roky zpřísnil. Právní zástupce pozůstalých upozornil na to, že muž nemohl na Ráce nijak útočit, střelná rána podle něj odpovídá tomu, že muži stáli rovně tváří v tvář. Připomněl také, že se Rác snažil svůj čin zakrýt.

„Obával se o svůj život a zdraví“

Rácův obhájce upozornil na to, že obžalovaný podle něj jednal v nutné obraně, namístě by podle něj bylo muže viny zprostit. Soud by se podle obhájce měl více zabývat otázkou, zda Rác jednal v obavě o svůj život. „V daný okamžik se skutečně obával o svůj život a zdraví, a to na základě předchozího jednání rodiny poškozeného,“ řekl právník.

Odvolací senát Rácovu obhajobu odmítl. „Chování a žádost poškozeného, aby obžalovaný zanechal prací na jeho pozemku, rozhodně nelze nazvat útokem. Poškozený nehrozil obžalovanému útokem, rozhodně ho nijak nenapadl,“ konstatovala soudkyně. „Obžalovaný si po první výměně názorů došel pro nelegálně drženou zbraň, vrátil se a vyčkával, zda jej poškozený znovu přijde oslovit. To skutečně nelze označit za nutnou obranu,“ dodala Pařízková.

Rác loni v srpnu u krajského soudu vypověděl, že špatně vidí a myslel si, že soused zvedl motyčku, a proto bez míření vypálil jeho směrem. Znalec následně potvrdil, že muž skoro nic nevidí. To, že zastřelil jiného muže jedinou ranou, označil lékař za náhodu. Krajský soud ale ve svém rozhodnutí uvedl, že se Rác i přes oční vadu v prostoru dobře orientuje.

Spor trval přes deset let

Spor mezi oběma muži začal před více než deseti lety, kdy Rác koupil od města pozemky pod garážemi, které vlastnil. Jeho soused byl tehdy neúspěšným žadatelem o tyto pozemky.

U libereckého krajského soudu Rác tvrdil, že ho soused chtěl odtamtud „vyštípat“. Syn zavražděného muže v minulosti u soudu řekl, že to byl naopak Rác, kdo dělal problémy.

Podle pravomocného verdiktu musí Rác pozůstalým zaplatit jako odškodné 2,6 milionu korun.